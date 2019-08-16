喝酸奶能预防阴道炎？有依据

□北京大学第一医院妇产科 副主任医师 肖冰冰

40岁的马女士是某企业部门经理。因为工作繁忙，她出国出差、熬夜加班是家常便饭。用她的话说，身体有一些小毛病就上网查查资料，自己用点药就解决了。最近马女士一直被反复发作的阴道炎所困扰，试了很多网上说的方法都不管用。白带异味的尴尬难忍、阴道瘙痒的坐立不安、同房疼痛的难言之隐时常让她心神不宁，甚至焦虑、烦躁。有朋友推荐她多喝酸奶，说是能预防阴道炎，还能减少阴道炎复发，对此，她百思不得其解。那么，喝酸奶到底能不能预防阴道炎呢？

乳杆菌

阴道微生态的“守护神”

健康妇女阴道内存在着多种正常的微生物群落。其中，乳杆菌是育龄期健康女性阴道内的优势菌，其分离率达80%～100%，占阴道微生物的95%以上。阴道内乳杆菌的减少甚至消失，将导致阴道菌群的失调，使致病微生物“乘虚而入”，从而引起阴道炎的发生。不同国家、不同地域、不同种族阴道优势乳杆菌的种类存在差异，中国育龄期健康女性的阴道优势菌是卷曲乳杆菌、加氏乳杆菌、惰性乳杆菌。乳杆菌通过产乳酸，分泌细菌素、表面活性物质、H2O2等多种抗菌成分来抑制致病微生物生长。同时，其通过竞争黏附机制，阻止致病微生物黏附于阴道上皮细胞，并刺激免疫系统，维持阴道微生态平衡，抵抗下生殖道感染。因此，保持阴道内乳杆菌的优势地位，对于减少阴道炎的反复发作至关重要。

乳酸菌

酸奶中的“活宝”

目前，市面上的酸奶分为传统酸奶和添加了益生菌的酸奶，后者在标识上通常有“益生菌”字样。

传统酸奶是牛奶经过嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌发酵形成的乳制品。尽管传统酸奶不含有益生菌，但是其富含蛋白质、维生素B2、叶酸和钙等营养物质。同时，因为在乳酸菌发酵过程中消耗掉了乳糖，产生一系列的代谢产物，如氨基酸、活性肽、乳酸和多不饱和脂肪酸等，所以传统酸奶能够减轻乳糖不耐症，并具有缓解肠道炎症和免疫调节等作用。

而益生菌酸奶含有能在人体肠道内存活的乳酸菌。这种酸奶除了具有乳酸菌发酵过程中产生一系列有益人体的代谢产物外，还含有能在人体肠道内存活的益生菌，例如双歧杆菌，嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、鼠李糖乳杆菌等。研究表明，摄入含益生菌的酸奶可以增加人体内肠道菌群益生菌的数量，降低有害菌的肠道定植，改善肠道屏障功能，减轻炎症反应和缓解便秘。

一般来讲，要想获得益生菌的功效，每天应该摄入一亿到十亿个活的益生菌。目前市场上一些高品质的益生菌酸奶，厂家会在商标上注明产品中所含活的益生菌数量。

乳酸菌成分不同

喝哪种能预防

不同品牌酸奶含有的乳酸菌成分不同。似乎市面上还没找到含有和阴道内优势菌一致的乳酸菌种，喝哪种酸奶能预防阴道炎？喝不同品牌的酸奶效果是不是会有差异呢？

乳酸菌是一类能在可利用的碳水化合物发酵过程中产生大量乳酸的细菌的通称，包括乳杆菌属、链球菌属、肠球菌属等。乳杆菌又包括许多亚种。因此，可以简单地理解，酸奶中添加的益生菌虽然品种繁多，但和阴道内名称各异的乳杆菌一样，都是乳酸菌这个大家族中的成员。能够作为酸奶中益生菌成分的乳酸菌菌种都是经过严格挑选的，活性强、耐胃酸，可以在人体内定殖、成活，有益于人体健康。

加拿大Western University的Gregor Reid教授认为，根据接触传播原理，直肠中的乳杆菌能够上行进入阴道并定植，从而影响阴道菌群组成。所以，益生菌酸奶中的乳酸菌可以通过消化道最终定植于阴道。Gregor Reid教授通过多次人群试验表明，喝酸奶或益生菌能够一定程度地预防和缓解阴道炎。然而，实验中对于乳杆菌如何经直肠进入阴道缺少系统性研究。对于受试者阴道菌群中是否含有口服的同一乳杆菌菌株，仍需要进一步科学论证。

从20世纪90年代至今，国外不断有学者研究表明，酸奶中的乳酸菌通过分解乳糖，形成大量的乳酸，可以降低肠道及阴道pH值，从而维持阴道的酸性环境，抑制有害菌的繁殖。与此同时，乳酸菌分解牛奶中的蛋白质产生的活性小肽，通过肠道吸收后，具有调节机体免疫和减轻炎症反应的作用，从而提高阴道对于致病菌的防御能力，减少阴道炎的复发。

综上所述，大家常说的“经常喝酸奶对预防阴道炎有好处”是有一定科学依据的。我们希望女性朋友在规范应用药物治疗的前提下，可以经常喝酸奶，提高自身免疫，远离阴道炎的困扰。

延伸阅读

喝酸奶应记住四项“注意”

1.饭后两小时左右饮用 pH值5.4以上适宜乳酸菌生长。空腹时，胃液中的pH值则在2以下，此时饮用酸奶，乳酸菌容易被高浓度的胃酸杀死，减弱活性菌的保健作用。饭后两小时左右，胃液被稀释，pH值可上升到3～5，可以保证活性菌的作用。

2.不要加热食用 酸奶中的活性乳酸菌，如经过加热或开水稀释，可大量死亡，活性菌的保健价值也会有所损失。如果怕凉，或在冬季食用酸奶，可以在低于50℃的热水中浸泡后再食用。

3.不要与某些药物同服 氯霉素、红霉素、磺胺等抗生素和治疗腹泻的一些药物，可杀死或破坏酸奶中的乳酸菌。

4.需在2℃～6℃下储存 正常情况下，活性乳酸菌需在0℃～4℃的环境中保存，这时乳酸菌处于“休眠期”，菌体有活性，但繁殖速度较慢。随着环境温度的升高，乳酸菌会快速繁殖、死亡，其营养价值也会有所降低。含有活性乳酸菌的酸奶保质期较短，一般为两周左右，必须在2℃～6℃的条件下存放，否则容易变质。因此，购买时一定要选择在冷藏柜中销售的酸奶。