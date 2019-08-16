脑肿瘤六大预警信号要当心

□首都医科大学三博脑科医院神经外科副主任医师 孙玉明

4岁的杰杰（化名）来自河南，是家里的二宝，能言善道，很是讨人喜欢。4个多月前，杰杰突发头痛、呕吐，而且症状蔓延，从头部发展到腹部，甚至还出现口唇发绀等症状。杰杰总是和家长说，肚子里面有个小球球一直在跳，很不舒服。通过医学检查发现，引发杰杰各种不适的元凶终于被揪了出来，原来是脑肿瘤惹的祸。

杰杰的脑部有病灶，怎么是肚子难受呢？医生表示，杰杰的症状是属于继发性癫痫，属于脑肿瘤导致的癫痫症状。脑肿瘤会对脑部的皮层结构造成压迫、侵蚀和破坏。脑部信息通过大脑皮层来整合，经过神经元细胞生物电活动，包括神经纤维信息的传导，来完成指定的动作和感觉的传导。脑肿瘤会导致脑部皮层的神经元细胞遭到破坏，引起神经的异常电活动，导致癫痫的发生。

脑肿瘤很容易被误诊，如果发现以下六大症状应提高警惕。这些症状往往是脑肿瘤的早期表现。

1.头痛 很多人都有过头痛的经历，感冒或者脖子扭伤都会引起头痛，但颅脑肿瘤引起的头痛，特点是早晨起来时头痛程度较重，活动一段时间后会逐渐缓解。这一症状易被很多人忽略。

2.喷射性呕吐 脑肿瘤如果刺激到呕吐中枢或者颅高压刺激累及到了呕吐中枢，就会引起剧烈的呕吐。如果脑子的小脑位置有肿瘤，呕吐往往来得尤为严重。特别是儿童，在小脑发生肿瘤的比例较高。如果孩子一直莫名其妙地出现呕吐，而肠胃道功能却是好的，家长就要高度警惕有可能是小脑肿瘤的严重警报。

3.视力障碍 原因不明的视力障碍或视野缺损，不管有无明显的眼底改变，均应做头部CT检查，对可疑病例甚至应做MRI检查。对于眼肌麻痹、有重影、复视、斜视的患者，在排除外伤、糖尿病及炎症等因素后，应做头颅CT或MRI检查。

4.耳鸣 普通的听力受损、下降可能因为劳累、长时间熬夜导致的，但需要高度警惕单侧耳鸣。这恰恰有可能是脑子里长瘤所致。多数情况下，脑瘤会长在单侧听神经上，极少情况会长在双侧。因此，当发现有单侧耳鸣和听力下降的症状时，要优先考虑是否为脑肿瘤引起的。

5.幻嗅 有些人生活中会出现幻嗅的症状，多见的是一些使人不愉快的难闻气味，如腐烂食品、烧焦物品、化学药品的味道，而身边的其他人却没有闻到，这时就要怀疑大脑内是否生长了肿瘤。因为大脑颞叶内侧面是人的嗅觉中枢，如果这个位置发生了病变，就会出现幻嗅的症状。

6.内分泌失调、肢端肥大 多见于成年人脑肿瘤发病患者，主要表现有手脚厚粗大，眉弓和下颌突出，面貌丑陋等。肢端肥大是嗜酸性垂体瘤典型的临床征象。如果处于育龄阶段的非妊娠妇女出现了闭经、泌乳症状，不排除是脑肿瘤发病的可能。如果是男性患者，则可能会有全身无力、阳痿，皮下脂肪增厚，阴毛、腋毛、胡须脱落等症状。