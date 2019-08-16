让垃圾分类成市民新时尚

昨天下午，在广报中心举行的重磅新闻发布会——“构建广州生活垃圾分类新格局”上，《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划》正式发布，提出9大项60小项重点工作任务。这也是市政府新闻发布会首次离开市委市政府大院和政务中心的传统新闻发布厅举行。

从全国首批生活垃圾分类示范城市，到全国率先推广“定时定点”模式，再到开出全国首张垃圾分类个人罚单，广州垃圾分类探索一直走在全国前列，形成了一些行之有效的经验，市民对垃圾分类的认同度和接受度也较高。但在实践中，也存在一些反映强烈的问题。比如，混收混运、分类未覆盖到全部小区、缺乏长效机制，等等。

作为垃圾分类46个重点城市之一，广州在2020年底前，要完成建成完善的生活垃圾分类处理系统的目标，时间紧任务重，必须要按照既定要求倒推进度，根据现存问题，对照时间表推出更多有针对性的硬招实招，及时推广广州既有成熟经验，从提倡分类迈入强制分类阶段，加快垃圾分类步伐。此外，垃圾分类涉及面广，存在监督难执行难，也要广泛发动社会参与，群策群力，让垃圾分类成为提升城市治理能力科学化、精细化和现代化的重要契机，让垃圾分类成为市民新时尚，助力广州实现老城市新活力。

（西早）