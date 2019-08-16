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“心健康”公益行动走进吉林延边地区

2019年08月16日11:21 来源：人民网-人民健康网

8月10日，“心健康”公益行动计划在吉林省延边朝鲜族自治州正式启动。

延边朝鲜自治州副州长曹於今、延边大学校长金雄、延边大学附属医院院长金哲虎、延边大学附属医院院长朴日、中华医学会吉林分会宋宝岩、延边医学会黄雄延、延边大学附属医院副院长崔兰、延边大学附属医院心血管内科主任成宪武、延边大学附属医院心血管内科主任李玉子、北华大学附属医院院长刘同库、吉林大学第二医院邢玥等多名国内外知名专家受邀出席了本次活动，同时参与本次活动的还有200余名当地医务人员。

（启动仪式）

会上，多位嘉宾为延边地区12位临床医学专家颁发“心健康公益大使”聘书。

（授牌仪式）

“心健康公益行动计划”项目旨在提升医师对常见心血管疾病的诊疗和急救水平，助力基层医疗卫生机构服务能力建设、持续推动优质医疗资源下沉、合力维护和促进心血管健康，努力使医改健康成果惠及每一个家庭。

与会人员表示：这个项目在延边地区的落地推进，一定会为延边地区心血管健康提升工作提供新的力量。

(责编：徐玥晨(实习生)、孙博洋)


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