“心健康”公益行动计划落地甘肃省文县

7月13日，“心健康”公益行动计划在甘肃省陇南市文县正式启动。

陇南市卫健委医政科科长冯雁翔，陇南市第一人民医院心内科主任蔡文平，文县卫健局副局长李明勤，文县卫健局副局长李凡，文县医保局局长张文辉等嘉宾出席了本次会议，同时，来自全县14家卫生院院长也参与了本次活动。

会上，文县第一人民医院院长张爱文与陇南市第一人民医院及各卫生院签署了建立协作医院的协议。

会上，多名专家分别就基层胸痛中心建设常见问题为题进行了解析，并对急性心肌梗死的诊断与溶栓治疗，区域协同救治理念及STEMI规范化用药的抗凝、溶栓药物的使用做了详细的讲解。

据了解，“心健康”公益行动计划在甘肃省兰州市落地后，接下来的重点工作是基层医院的培训宣教，通过“心健康公益行动计划”培养全民保养心脏的健康意识，构筑心血管疾病的全面防线，提升基层诊疗水平，降低心血管疾病的发生率、死亡率，真正使“心健康公益行动计划”成为甘肃省推动优化整合医疗资源，完善区域网络救治体系和“健康甘肃”建设的重要推手，为促进甘肃省医学科技进步和卫生健康事业发展，造福甘肃百姓，维护群众健康权益做出应有的贡献。