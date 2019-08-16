俗话说，“老人喝粥，多福多寿”，但如果长期喝粥，有可能营养不良。

长期吃粥的老人一般比较消瘦。因为，中国人的粥一般成分较单一，主要以大、小米等谷物为主，虽然也会适当添加少量肉、蔬菜和鸡蛋等，但相对正餐来说营养含量还是偏少。而且，很多老人为求“清淡”，喝粥时都只喜欢辅佐一些咸菜之类的小食。长此以往，就会造成营养不足。粥类纤维含量较低，也不利于老人排毒。

长期喝粥还影响消化。粥里的谷物因长时间与水混合熬煮，几乎不用牙齿的咀嚼和唾液的帮助就能被肠胃消化。缺乏咀嚼，唾液中的淀粉酶就不能将粥中的淀粉充分分解为麦芽糖，从而影响消化。而且唾液还有中和胃酸、修复胃黏膜的作用，喝粥时口腔几乎不用分泌唾液，也就不能有效保护胃黏膜。

建议老人多吃组合粥。老人饮食总摄入量不多，最重要的是营养均衡多样。可以一粥多做，如谷物粥、肉粥、海鲜粥、蔬菜粥、水果粥。谷物粥包括大米粥、小米粥、红豆粥、玉米面粥、麦仁粥、棒渣粥、豆粥等；肉粥包括皮蛋瘦肉粥、肉丝粥、白果羊肾粥等；海鲜粥包括鱼片粥、鲜虾粥等；蔬菜粥包括豌豆南瓜粥、芹菜豆腐粥等；水果粥包括芒果紫米粥等。此外，中药粥（如莲子芡实粥）以及花粥（如菊花粥）也很可口营养。

需要提醒的是，煮食材较多的粥，可以底料分煮。不少人煮粥时习惯将所有东西全倒进锅里。其实，粥底与料应分开煮或焯，最后再放一块熬煮片刻。这样熬出的粥味道浓郁且不会串味，特别是辅料为肉及海鲜时，更应粥底和辅料分开。喝粥时，很多老人往往把咸菜当做粥伴侣，这样会增加盐的摄入，长期这样会增加高血压的风险。所以，从健康角度出发，建议老年朋友少吃或不吃咸菜，可以配上凉拌蔬菜。▲