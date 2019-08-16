受访专家：中国连锁经营协会（CCFA）食品安全委员会委员、虫害专家 文 信

吃瓜果蔬菜时，或者在储存了很久的粮食中发现虫子是常事。但是大多情况下，食物也没坏，又比较完整，很多人都不舍得扔。这些虫子都是什么，该如何处理？为此，记者采访了中国连锁经营协会安全委员会委员、虫害专家文信。

粮食长虫，扔掉后擦擦柜子

米面等粮食分量大，家家户户都会放在橱柜中储存。但若吃不完放久了，会发现里面长了虫子。

文信介绍，大米、稻米、小麦、高粱里常见的“米虫”，学名叫做米象，又称象鼻虫，头部有较长的鼻子，如大象一般，且繁殖速度快。发现米虫后，最好就不要再吃了。为了除米虫，一些人将大米放在阳光下暴晒。如超过35℃，的确能将虫子杀死，但在晾晒过程中容易产生灰尘，且晒过的大米会丧失水分，米粒粗糙易碎，做成米饭没有味道，因此不建议暴晒。可以把几瓣大蒜或用纸包着的花椒放进米里，能防治米虫。

还有一种面粉中常见的“面粉虫”，多为谷盗，比米虫稍大，身体呈红褐色。这种虫子繁殖速度快，在面粉中见到时，就说明数量已经很多，面粉质量会急剧下降。因此，如发现就只能将面粉丢掉，以免误食。此外，燕麦粒在存储过程中，如没有经过密封保存也容易在存储罐内生虫，这种虫子是印度谷螟，为蛾子的幼虫。

文信提醒，粮食尽量密封并于干燥处保存，如果生虫，建议第一时间丢掉。生虫不仅使粮食营养变差，还说明存储环境可能有虫卵。丢掉后还要将储存柜用干净的抹布清洁，以防污染以后放置的粮食。

水果，买没有破皮的

水果含糖量高，不仅人喜欢，小虫子也很喜欢。我们在吃樱桃、杨梅、荔枝、桃子等水果时，经常在咬一口后发现小白肉虫在蠕动。这些虫子多为果实蝇的幼虫，一般在植物开花时，便将卵产于其中。但其与苍蝇不一样，靠水果营养维持生存，通常不会携带细菌。虫子在内部生长，从水果表面很多时候看不出来，因此挑到有虫水果很难避免，但这种虫主要成分是蛋白质，误食后一般不会导致生理性疾病。水果内部长了虫，一般对其营养价值、卫生情况影响不大，不必非得扔掉。

洗水果一般只能洗掉表面的灰尘，网上流传的用盐水浸泡使小虫爬出的方法是不太可行的，因为盐水无法渗入水果内部。文信建议，虽然水果内部有虫不可避免，但购买时尽量选择完整没有破皮的，否则容易引诱果蝇。吃水果时尽量一口气吃完，避免剩一半放桌子上招虫子。

蔬菜，提前浸泡或焯一下

由于农药产业的发展，现在蔬菜里很少能看到虫子，但经常会看到菜叶上有虫眼。文信介绍，菜叶有虫眼只能说明曾受到虫害，不等于没有施过农药。

我们很难靠肉眼分辨蔬菜上的农药残留量，只能通过以下清洗方式，尽量减少残留：1.用苏打水浸泡蔬菜10分钟左右，其碱性能洗脱酸性的农药；2.将蔬菜焯水，除了能去掉其表面部分农药，还能去除其中的草酸等物质，提升菜品口感。（记者 李 爽）