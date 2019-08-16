热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

爱喝酒，肌肉变肥肉

赵可佳

2019年08月16日09:29 来源：人民网-生命时报

赵可佳 编译

1克酒精含有7千卡热量，很多人都认为酒喝多了会长胖。但是，酒精最终会排出体外，也不会作为脂肪被储存，它是如何让人长胖的呢？

日本“活力门”网站撰文表示，酒精通过三种方式让人长胖。第一，酒精进入人体后，肝脏会优先分解它们，同时吸收的其他能量就被搁置了。这些多余的能量只好变为脂肪。第二，由于能量没有被储存，人体控制血糖值的能力下降，更难有饱腹感，会吃得更多。第三，酒精刺激胃酸分泌，让人食欲更旺盛。

另外，常喝酒还会让人难长肌肉，或让肌肉分解成肥肉，这是因为：1.酒精会让生成肌肉必不可少的睾酮分泌减少。2.喝酒后，肾上腺会分泌可的松，这种激素会让肌肉变弱。3.锻炼后，肌肉会疲劳，内脏可帮助其恢复。酒精会给内脏增加负担，进入“过劳”状态，妨碍肌肉恢复。4.大量饮酒后，有人会产生肌肉疼痛的感觉，这是“速肌”纤维部分坏死导致的。“速肌”承担着加速代谢的职责，长期喝酒会让它们合成蛋白质的效率降低40%以上。▲

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn