赵可佳 编译

1克酒精含有7千卡热量，很多人都认为酒喝多了会长胖。但是，酒精最终会排出体外，也不会作为脂肪被储存，它是如何让人长胖的呢？

日本“活力门”网站撰文表示，酒精通过三种方式让人长胖。第一，酒精进入人体后，肝脏会优先分解它们，同时吸收的其他能量就被搁置了。这些多余的能量只好变为脂肪。第二，由于能量没有被储存，人体控制血糖值的能力下降，更难有饱腹感，会吃得更多。第三，酒精刺激胃酸分泌，让人食欲更旺盛。

另外，常喝酒还会让人难长肌肉，或让肌肉分解成肥肉，这是因为：1.酒精会让生成肌肉必不可少的睾酮分泌减少。2.喝酒后，肾上腺会分泌可的松，这种激素会让肌肉变弱。3.锻炼后，肌肉会疲劳，内脏可帮助其恢复。酒精会给内脏增加负担，进入“过劳”状态，妨碍肌肉恢复。4.大量饮酒后，有人会产生肌肉疼痛的感觉，这是“速肌”纤维部分坏死导致的。“速肌”承担着加速代谢的职责，长期喝酒会让它们合成蛋白质的效率降低40%以上。▲