小心儿童保健品的那些“忽悠”

9岁的成都男孩浩浩，遇到了这个年龄和性别不该有的尴尬，他的胸部竟然开始发育了。经医生诊断，孩子是因为吃了过量含有激素的保健品。类似浩浩这样因为服用保健品带来身体损伤的例子并不少见。

“新华视点”记者调查发现，增高的、补钙的、益智的……形形色色的儿童保健品被爱子心切的家长们送进孩子的口中。和老年人往往被套路购买保健品不同，儿童保健品多是家长主动选择，虚假宣传、随意忽悠让家长心甘情愿慷慨解囊。

成都市第三人民医院儿科医生朱华说，因滥用保健品导致儿童身体损伤来求医的案例并不少见，问诊发现，不少家长都是担心孩子营养不足，或者觉得应该提高免疫力就给孩子服用，有的孩子长期服用某类保健品，有的孩子甚至同时服用多种保健品。

记者调查发现，目前市场上的儿童保健品名目繁多，补充微量元素的、保护肠胃健康的、健脑的、增强免疫力的，价格从十几元到几百元不等。一些实体店销售人员更是极力夸大保健品的功效。“提升免疫力”是万能话术，不好好吃饭就要补锌，睡觉不安稳要补钙，个儿不高也要补钙，维生素、蛋白粉是必不可少……有家长告诉记者，孩子近视，自己曾购买了一款号称进口的美国叶黄素儿童护眼保健品，销售员说“能有效抵抗孩子视力下降，提高眼部免疫力”，“花了几千元，孩子吃了半年，一点效果也没有”。

有统计数据显示，2017年国内儿童保健品市场规模达425.7亿元，其中婴幼儿保健品规模约178.9亿元。

今年1月，国家市场监管总局印发了《假冒伪劣重点领域治理工作方案（2019—2021）》，提出要开展特殊食品监管专项行动，聚焦“一老一小”，加大对保健食品和婴幼儿配方食品的抽检力度。

一些基层执法人员表示，实际工作中对于虚假宣传等“普遍违法”的问题，难以依靠监管做到完全禁绝。公开投放的广告容易监管，但销售员推销时吹嘘保健品的医疗功效，很难监管。

受访专家表示，监管只能解决部分问题，要避免儿童保健品滥用，还需要家长提高科学素养。天津市儿童医院营养科医生杨军红表示，合理饮食、正常发育的孩子一般并不需要额外服用保健品。过多摄入维生素、微量元素等都可能产生负面作用，有的保健品还含有激素，过量服用会对孩子成长造成损害。“如果确有必要，最好到医院做相关检查及营养评估，然后有针对性地调节饮食，科学进行药物治疗及添加营养补充剂。”杨军红说。

文/新华社“新华视点”记者 翟永冠 董小红

（据新华社成都8月15日电）