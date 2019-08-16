树立大健康的理念，更应努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展，使之与现代健康理念相融相通

中医药与西医药确实基于两种不同的哲学体系，但并非相互隔绝、不可通约，而是能够相互借鉴、彼此激荡

最近，国际权威期刊《肿瘤学前沿》杂志在线发表了北京中医药大学第三附属医院黄金昶团队的研究成果，中医传统的针刺疗法可以为肿瘤化疗药导航，促进肿瘤局部药物浓度提升，针刺治疗肿瘤取得新进展。这一最新研究成果，既证明了中医药的价值，也为中医药现代化增添了最新的注脚。

不单是针刺，中医在很多领域都有着现代化应用。助力飞天，航天英雄用中医保健；拔罐走红，奥运冠军青睐中医疗法。植根于五千年中国传统文化，中医药应用平和模式对抗疾病，走的是“坚盾”的路子，提升人体免疫力，正气尽存，邪不可干。在治未病中的关键作用，在重大疾病治疗中的协调作用，在疾病康复中的引导作用，正是凭借这些独特优势，中医药赢得越来越多的认可。第七十二届世界卫生大会审议通过《国际疾病分类第十一次修订本》，首次纳入起源于中医药的传统医学章节，传统医学病症成为“通用语言”。

习近平总书记指出，“中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙”“推进中医药现代化，推动中医药走向世界，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好”。国家卫生与健康工作方针，也明确要求“中西医并重”。树立大健康的理念，更应努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展，使之与现代健康理念相融相通，服务于人民健康。

擦亮中医文化瑰宝，就要更好发挥中医“治未病”在疾病预防中的作用。《淮南子》有言：“良医者，常治无病之病，故无病。”中医治未病，体质是基础。体质不同，养生方法不同，体现了中医辨证施治、因人制宜的养生观。“国医大师”王琦提出，中医将人体体质分为9种，简称“1种平和，8种偏颇”。针对不同体质，制定个体化健康养生方案，包括情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面，公众自行操作，当好自己的保健医生，用简便低廉的方式开展慢病预防，全生命周期防控。如今中医药健康管理服务纳入基本公共卫生服务范围，从治疗“一个人”到预防“一类人”，从治疗“一种病”到预防“一类病”，有助于实现向以健康为中心的转变。

擦亮中医文化瑰宝，就要推动中医药和西医药相互补充、协调发展。正确看待中医药现代化，既要用望远镜看到宏观的整体，又要用放大镜看到清晰的局部。中医药与西医药确实基于两种不同的哲学体系，但并非相互隔绝、不可通约，而是能够相互借鉴、彼此激荡。医学史上，有很多中医药为现代医学研究提供启示的案例。比如说，针对抗生素使用过程中释放内毒素的问题，已故急救医学专家王今达通过优化清代王清任的“血府逐瘀汤”组方，历时30年成功研制血必净注射液，这项中国原创研究最近登上国际顶级医学期刊。事实上，屠呦呦发现治疗疟疾的青蒿素，陈竺找到治疗白血病的砒霜疗法，都是把中医药和西医药结合起来，既实现了中医药的创造性转化、创新性发展，也推动了现代医学的发展突破。

擦亮中医文化瑰宝，就要更好运用中医药的保健养生功能。中医秉持“天人合一”理念，强调人与自然是相互联系、不可分割的统一体，保健养生也需要与天地相参、与日月相应、与四时相合。春天太燥，吃点儿清淡的；夏天暑湿，吃点冬瓜、薏米粥等去湿的食物。不同的季节，用不同的养生方法，这既是知识，也是文化，更是一种健康而雅趣的生活方式。

传承不泥古，创新不离宗。在传承和创新两端齐发力，坚持中西医并重，共同擦亮中医文化瑰宝，就能为健康中国助力，为全球卫生治理贡献“中国处方”。

《 人民日报 》（ 2019年08月16日 15 版）