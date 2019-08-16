喜欢喝茶还是咖啡，基因决定

正如中国人常说的“萝卜白菜各有所爱”一样，咖啡和茶也各有各的粉丝。澳大利亚昆士兰大学一项新研究称，喜欢喝茶还是咖啡，其实和遗传基因有关。

研究人员对英国40万名37~70岁男女的数据进行了分析，调查咖啡和茶的消费量与参试者体内苦味基因受体的关系。结果表明，与常人相比，拥有更多咖啡因苦味基因受体的人们，有大量喝咖啡（一天4杯以上）的倾向。每增加一个咖啡因苦味基因受体，喜爱喝咖啡的比率会提高20%。对咖啡因的喜好与舌感也有关系，由于对咖啡丰富的味道更敏感一些，因此饮用量也会增加。对咖啡因味道敏感的人，喝茶的量则呈减少趋势。

喜欢喝茶者大多是奎宁/丙硫氧嘧啶苦味基因受体较多。与常人相比，每增加一个奎宁/丙硫氧嘧啶苦味基因受体，每天多喝一杯茶的比率会提高4%~9%。

研究人员提示，对于奎宁敏感的人不妨多尝试几种茶品，因为他们能更强烈地感知香甜或苦涩，享受茶的风味。该项研究成果发表在《科学报告》杂志上。