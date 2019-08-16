术前听音乐好比镇静药

美国宾夕法尼亚大学医学院的一项临床试验发现，音乐可以替代手术前用于镇静神经的药物。外周神经阻滞（一种在超声引导下进行的麻醉手术，旨在使身体的特定区域麻木）前，听音乐与静脉注射镇静剂咪达唑仑在减轻焦虑方面的作用相似。

病人术前焦虑是常见现象，它会使体内的应激激素水平提高，进而影响术后恢复。通常，术前焦虑可用苯二氮卓类药物（如咪达唑仑）进行治疗，但这些药物都有较强的副作用，包括影响呼吸、扰乱血液流通等。因此，使用这些药物时需要由经验丰富的临床医生持续监测。研究人员希望找到一种替代咪达唑仑来镇静神经的方法。他们选取了157名志愿者，将其随机分为两组。一组人（80名）在外周神经阻滞前3分钟注射1~2毫克咪达唑仑，另一组人（77名）在同一时间段内通过降噪耳机听放松的音乐。研究人员使用状态特质焦虑量表来测量参试者使用两种镇静方法前后的焦虑水平，病人和医生按0~10分评估满意度。结果显示，两组患者术前焦虑水平的变化过程一致。研究结论发表在《区域麻醉与疼痛医学杂志》上。

该研究成果表明，在实施区域神经阻滞之前，听音乐可以作为咪达唑仑的替代方法。▲（郭 亮）