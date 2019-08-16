中华科普学会委员 董晓秋

很多人爱买新鞋，旧鞋收进柜子里，两三年也穿不了一次，再拿出来穿时，却发现鞋已经坏了。为什么经常穿的鞋几年也不坏，放着不穿却容易坏呢？

这是因为，大多数皮鞋、运动鞋的鞋底是用橡胶材料制成的，鞋面和鞋底间由胶水黏合。胶水及橡胶在长时间与空气接触后，会产生不同程度的氧化，容易变质甚至脱落，导致鞋面开口、鞋底开裂。鞋子被穿着时，有人的重量压着，橡胶底的空气会被压出去，一定程度上可以减弱氧化作用。

对于需要收进柜子，有一阵子不能穿的鞋，要以防潮、防霉和防变形为养护重点。收纳前应先将其刷干净、晾干。鞋内最好用填充物撑起，避免变形，最好使用原来的鞋撑；没有鞋撑的可以用白色纸张或报纸，要有一定吸水性，质地不宜过软，不然起不到支撑的效果。放进支撑物后，再放入小包的干燥剂。皮鞋的鞋面可涂一层薄薄的保护油，使皮革保持柔软润泽。最后将鞋子放进鞋盒，放在避光、阴凉处保存，防止挤压。▲