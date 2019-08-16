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瓶装水比自来水更好吗

水源污染少，但矿物质太低的不宜常喝

2019年08月16日08:52 来源：人民网-生命时报

受访专家：北京公众健康饮用水研究所研究员、北京保护健康协会健康饮用专业委员会原会长 赵飞虹

人们对饮用水品质要求提升，瓶装水成了热门商品。北京公众健康饮用水研究所研究员、北京保护健康协会健康饮用专业委员会原会长赵飞虹表示，瓶装水虽然优于自来水，但不表示自来水就不能饮用。

赵飞虹表示，我国将瓶装水分为饮用天然矿泉水和包装饮用水两类。前者的水源地及相关标准较为严格，是直接取自天然的或人工钻孔而得的地下水，含有更多的矿物质盐和特殊的化学成分；后者只要符合生活饮用水卫生标准即可，对水源地没有严格要求。

“瓶装水的质量优于自来水。”赵飞虹说，一是自来水的处理工艺中有很多化学方法，瓶装水主要使用膜处理的物理方法过滤污染物，生产工艺、设备更先进；二是瓶装水的水源比来自来水的水源污染更小；三是瓶装水更加便捷。此外，自来水通过管道运输，时间长了容易被二次污染，导致水质下降。

虽然瓶装水优于自来水，但不等于自来水就不能饮用。“以往多次检测结果表明，并没有发现北京自来水有问题。”赵飞虹表示，我国对自来水管理较严格，基本上微生物不会超标，但考虑到水箱、自来水管道可能出现的二次污染风险，建议可以对自来水进行再处理，如家庭安装过滤装置或者烧开再饮用。

现在，市场上还有一些进口的高档瓶装水，赵飞虹表示：“不管是哪儿的水，只要干净、无污染，从人体需求来说都差不多。”还有一些纯净水、蒸馏水，价格也不便宜，不含矿物质，可以解渴，但长期饮用不利于身体健康。

选瓶装水时，消费者应注意以下3点：

1.看标签。首先查看水种，查看执行标准是包装饮用水还是饮用天然矿泉水；或查看标识的是配料表还是成分表，有配料表的是包装饮用水，只有成分表是天然矿泉水。其次看溶解性总固体指标，该值越高，水的矿物质含量越高。溶解性总固体指标较低的水适合泡茶、冲咖啡等，指标高的适合人体直接饮用。

2.不要囤水。不要一下子买很多瓶装水囤积起来，常买常用，尽量喝新鲜瓶装水。

3.查验水质。喝前查看瓶装水是否有异味或悬浮物，如有的话可能变质。（记者 张 健）

(责编：李轶群、杨迪)


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