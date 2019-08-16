警惕“娃经济”背后的“暗坑”

报个游泳课、上个编程班、来趟亲子游……暑期里“娃经济”红红火火，不少家长选择通过亲子消费来和孩子增进情感，为孩子“充电”“打气”。据新华社报道，热闹的“娃经济”背后藏有不少“暗坑”，一些亲子游泳班、早教班收完钱后“人去班空”；一些培训机构运营资质“不清不楚”、不少商品或服务“货不对板”……不少家长不慎掉入“暗坑”中，维权不易，叫苦不迭。

随着经济条件的改善，更有消费能力的家长也就更舍得在孩子身上花钱，这促成了“娃经济”的火爆，但旺盛的亲子消费需求，却并没有得到消费市场的善待，市场存在野蛮生长、混乱失序的问题。伴随消费市场越大，针对消费者的“消费陷阱”就会越多、越深、越大，消费者权益损害也就会变得更为普遍与严重。

亲子消费针对的是广大未成年人，市场布满各种“暗坑”，存在各种隐患，还可能侵害广大未成年消费者的切身权益。正因如此，就要防范“娃经济”乱象随市场越大而“越乱”。对于“娃经济”乱象，就更应引起相关部门重视，并亟待予以遏制。

“娃经济”乱象，与欠缺足够对其进行强力约束的法律法规有很大关系。比如现在对于商家“跑路”、服务“蒸发”等问题，法律法规设立的多是事后监管；而对于规范亲子消费中的预付费问题，也欠缺针对性的法律依据。另外，地方相关部门也存在监管缺失的问题。

对此，就需要“对症下药”，要能完善相关法律法规、制度机制，加强对“娃经济”的监管力度。只有将“娃经济”拉出隐形的监管盲区，才可能遏制“娃经济”的野蛮生长，促进“娃经济”规范发展、健康发展。当“娃经济”能够规范发展，才能真正满足广大消费者的旺盛消费需求，让消费者不再花冤枉钱，让孩子们不再只是无良商家赚钱的工具，而能真正成为被消费市场善待的“上帝”，从而在亲子消费中收获快乐与成长。