儿童保健品别成“坑娃品”

9岁的成都男孩浩浩，遇到了这个年龄和性别不该有的尴尬，他的胸部竟然开始发育了。经医生诊断，孩子是因为吃了含有过量激素的保健品。新华社记者调查发现，增高的、补钙的、益智的……形形色色的儿童保健品被爱子心切的家长们送进孩子的口中。和老年人往往被套路购买保健品不同，儿童保健品多是家长主动选择，虚假宣传、随意忽悠让家长心甘情愿慷慨解囊。

家长为孩子购买保健品的初衷可以理解，就是为了满足孩子的成长需要。而且，从市场来看，也不乏名目繁多的儿童保健品，补充微量元素的、保护肠胃健康的、健脑的、增强免疫力的……一些药店、母婴店也往往将其放在醒目位置，即便价格不菲，家长也毫不吝惜，毕竟为了孩子的身心健康，花再多的钱也舍得。

不过，家长的消费初衷虽不错，但专家的建议也不妨听听。据介绍，合理饮食、正常发育的孩子一般并不需要额外服用保健品。过多摄入维生素、微量元素等都可能产生负面作用，有的保健品还含有激素，过量服用会对孩子成长造成损害。由此可见，儿童保健品并非是孩子成长的“必需品”，要因人而异，且有必要遵从医嘱。

除去家长理智消费，市场监管执法力度也不能疲软。广告法明确规定，保健品的广告不能有表示功效、安全性的断言或者保证；不能涉及疾病预防、治疗功能；不能声称或者暗示广告商品为保障健康所必需等。对于市场中存有上述行为的，相关职能部门就须依法跟进，唯有商家老老实实做生意了，才能避免儿童保健品成“坑娃品”。

另外，相关知识的普及也很有必要。一些家长之所以抱着“只要是对孩子有益的东西，我们都愿意尝试”的理念，很大程度在于自身科学育娃知识的欠缺。比如，乱用保健品，很有可能吃出性早熟、吃出血钙高、吃出肠胃病等等。所以，这些常识理应深入民间，进入每个人家庭。

再者，需要保健品行业企业增强自律。比如，在消费者购买前，有必要多些善意提醒，引导消费者科学适量购买，以防范不理智购买给孩子带来的伤害。

今年1月，国家市场监管总局印发了《假冒伪劣重点领域治理工作方案（2019-2021）》，提出要开展特殊食品监管专项行动，聚焦“一老一小”，加大对保健食品和婴幼儿配方食品的抽检力度。不难发现，伴随着国家对保健品市场监管力度的加大，市场会越来越规范，但是对于家长而言，也应加强相关知识的学习，别真让儿童保健品成“坑娃品”。