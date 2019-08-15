维生素98元比2元钱的好吗？

98元的维生素C好还是2元的维生素C好呢?在各药店中，维生素C的价格从几元到上百元不等，价格差别很大。营养专家称，不管是价格98元还是2元的维生素C，其维生素C的含量没有本质区别。

健康时报记者发现，在药店中泡腾片、咀嚼片、含片等维生素C款式较多，价格有2元的也有98元的，价格相差近50倍。

那么，这些价格不同的维生素C到底有没有区别呢?健康时报记者采访了河南省中医院营养科主管营养师李倩进行解答。

擅长：负责医院临床营养工作。对内分泌疾病、心脑血管疾病、肾病、外科疾病等的营养宣教；以及神经内科、神经外科、康复科、重症医学科危重症病人的肠内营养治疗工作。

2元和98元维C有什么区别?

维生素C促进铁的吸收、转运和贮备，可解毒，提高免疫力，对人体的健康有很大作用。李倩称，2元和98元维生素C区别主要在加工工艺、口感和含量上存在差异。

成分。不同价格的维生素C除了提纯和添加的辅料不一样外，维生素C的含量相同的情况下，功效并没有区别。2元左右的维生素C一般是药用的，是纯维生素C，价格较高的维生素C大多属于保健品，部分添加有色素、甜味剂、食用香精、淀粉等辅料。

口感。2元左右的维生素C，口感较差，容易受潮。而经特殊工艺加工、添加了不同辅料的维生素C片，便于携带、口味多元，能够满足不同人群需求。

营养补充。在维生素C含量相同的前提下，药用维C和保健品维C在功效上没有差别。价位较高的维生素C被做成各种水果口味，成为了不少孩子喜欢的零食。

维生素C补充正常量是什么?

维生素C也是一种人体必需的营养物质，每天摄入量是有相关要求的。李倩表示，应根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》要求进行服用。

推荐摄入量：正常成年人的每日维生素C推荐摄入量为100mg。14岁以下的儿童和孕妇、乳母则应根据自身情况在此基础上进行增减。

维生素C的预防非传染性慢性病的摄入量：200mg每日。超过这个量对于健康人群没有明显益处，特殊人群需要具体分析。

维生素C的可耐受摄入量：2000mg每日。超过这个摄入量可能会出现慢性中毒或过量引发的其他风险。

除此之外，李倩提醒，维生素C容易被氧化，且不耐热，在储存时，应选择常温环境存放。

补充维生素C应当注意什么?

正常人无需刻意补充维生素C，日常饮食是足够满足的，过量、过度补充维生素C可能会造成不良影响。李倩提醒，长期过量摄入维生素C会增加尿中草酸盐的排泄，增加尿路结石的危险，一次大量摄入可能会引起腹泻、腹胀等不良反应。

只有在日常饮食达不到补充量时或者是缺乏严重时，才建议额外补充。李倩告诉健康时报记者，维生素C的主要来源是新鲜蔬菜和水果，如柿子椒、番茄、花菜、刺梨、柑橘、柠檬、柚子、鲜枣、猕猴桃等。若保证蔬菜和水果正常摄入量，一般不会缺乏维生素C。