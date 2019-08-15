早秋养生：吃点苦味食物，出点“健康汗”

立秋已有一周，时令进入早秋，人体阳气开始收敛。但立秋后，多地盛夏高温未退，暑湿较盛，此时消暑纳凉、饮食保健尤需讲究。

专家表示，经过夏天，人体无病也会“三分虚”。春生夏长，秋收冬藏，这是四季自然变化的规律，也是人体应该顺应的，秋季的特点是“收”，而立秋则是“收”的开始。因此，此期养生要注意科学纳凉，懂得养阴防燥，适当出点“健康汗”，适当吃点苦味食物。

早秋消暑不妨遵“古法”

“湖边一站病邪除，养心养性胜药补。”长沙晚报三湘名医智库专家、长沙市中心医院老年医学研究所副所长、主任医师夏苏英教授表示，这是古人的自然纳凉法。明代李时珍也指出，垂钓能解除心脾燥热，长夏时期仍炎热，使人烦闷、焦躁，易“上火”，所以钓鱼是不错的选择。此外，古人的健康自然消暑活动还有养金鱼、钓鳖、捕蛙、夏猎等。唐代还有供人消暑的凉屋，它一般傍水而建，采用水循环的方式推动扇轮摇转，将水中凉气缓缓送入屋中。

随着家庭电扇或空调的普及，手摇的蒲扇、芭蕉扇等大多处于“下岗”状态。夏苏英称，对应人体秋季收敛的自然规律，此期人体体表开始虚弱，如果在暑汗大出之时，突然受到寒凉刺激，极易产生疾病。

若长期在空调房，易产生呼吸道疾病、胃肠道疾病，人的体质会下降。所以，最好每天有固定的时间接触自然环境，不妨遵“古法”纳凉，在天然的习习凉风中，让燥热的身心复归平静，即心静自然凉。

在太阳落山前后及晚饭过后，是乘凉的最佳时间，对于工作了一天的上班族来说，也可放松一下身心。摇扇子可以祛暑降温，相对于电扇的“强风”和空调的“阴风”来说，摇扇子所带来的自然风更天然、更健康。摇扇子是一种需要手指、腕和局部关节肌肉协调配合的上肢运动，可加强对上肢关节肌肉的锻炼，促进肌肉的血液循环，增强肌肉力量和各关节协调配合的灵活性，防治肩周炎。老人在摇扇子时头部经常活动，对防止颈部骨质增生也有一定作用。另外，夏天出门散步时拿把扇子，还可以驱逐蚊虫。

出点“健康汗”增强免疫力

夏苏英说，昨日门诊时，听患者王女士介绍，连日的高温，她每天过着家和工作单位两点一线的生活，除了回家吃饭，白天就一直待在办公室。为了更加凉爽，王女士还把办公桌换到空调口正下方，原本以为是凉爽的开始，没想到，一天后王女士就因重感冒不得不来医院看病。

“热天身体在出汗时，可将皮肤表面分泌的油脂和代谢物一同排出，起到润肤护肤、排毒驱寒的作用。”夏苏英表示，出汗还能消耗身体多余能量，有助于促进脂肪的分解，体内的脂肪少了，利于高血压、高血脂等慢性病及心血管疾病的减少、好转。研究发现，汗液中含有的抗菌肽能有效地抵御病毒、细菌和真菌，出汗可有效增强自身免疫力，提高抗菌抗病毒的能力。

夏季出汗再正常不过了，但夏苏英指出，此期不宜打赤膊，出汗要出“健康汗”。运动前喝热水、热粥，让毛孔半开，适当运动后让毛孔全部打开，自然出汗。运动后切忌受凉，要耐心等汗消退。同时，巧用生姜帮助人体出汗，生姜性温热，坚持喝点生姜水，比如茶叶加生姜片泡水、生姜红枣水等，促进排汗。对于长期在写字楼上班的人，回家后泡澡或泡脚，也能达到同样的效果，在40℃左右的水温下泡澡或泡脚，有利于身体排汗、缓解疲劳。要培养身体主动出汗的能力，每天静坐一小时，适当晒晒太阳，微微出汗更健康。

“夏末秋初暑湿仍盛，适当出汗不可少，但出汗要有度。”夏苏英提醒，适当出汗能够调节体温，利于气血调畅。但经常大汗淋漓，出汗过多，不仅容易耗津伤血，而且还可能会伤及阳气，导致气血两伤、心失所养，出现心慌、气短、失眠、神疲乏力、烦渴等症状。如果出现出汗量、出汗时间或身体感觉明显异常，需及时就医。

适当“吃苦”能解热祛暑

15岁的中学生小骏近来脸上冒出很多痘痘，随后还出现口腔溃疡、流鼻血等症状，眼看就要开学了，家长带小骏来看夏苏英教授的门诊。经详细问诊和检查，发现小骏身体“火气”大，并且营养不良，缺乏维生素。

“夏末秋初气温仍较高、湿度较大，身体积聚火气，可能会出现长痘、口腔溃疡等症状。”夏苏英分析，人体经过长夏时期，身体内部各种营养物质特别是无机盐大量消耗，再加上炎热让人的食欲不振，活动减少，人体的健康状况处于相对较低水平。在多重因素的影响下，人体阴阳失衡，疾病很容易“不请自来”。

夏苏英表示，针对这种情况，建议在饮食保健上适当“吃苦”。“苦”指带苦味的食物，苦味食物中含有生物碱等苦味物质，具有解热祛暑、消除疲劳、健脾燥湿等作用。一些苦性蔬菜中如苦瓜、苦菜等，富含生物碱、维生素及矿物质，在弥补夏季身体营养素过度损耗的同时，具有清热解暑、除烦提神和健胃的功能。莲子汤、金莲花茶、苦菊茶等也是最佳清凉食品，尤其是因大肠机能退化而常拉肚子的人，可常吃炖莲子，莲子有益心补肾、健脾止泻、固精安神的作用。

“但大家在食用苦味食物时，要适可而止。”夏苏英认为，这是因为苦味食物偏凉性，食用过多容易伤脾胃。脾胃较虚弱的人，应慎吃苦味太重的食物；体质虚寒的人，要减少食用苦味食物。

此外，秋季可适量吃酸味食物，不要食辣过多。酸性食物有收敛、生津、止渴等作用，有益于肺气收敛。肺部养生对应的季节是秋季，宜收不宜散，立秋后养肺正当时，秋后在饮食上要“少辛多酸”。