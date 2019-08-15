每天为买菜而睡不着？老人“操心太重”其实是种病

很多老年人都有过不知该买什么菜或为儿女“瞎操心”的经历。如果这样的“操心”严重影响到自己的睡眠和生活，那就要考虑心理疾病的因素了。最近，62岁的王女士就因慢性焦虑在湖南省第二人民医院住院治疗。

王女士退休后，每天操持着一家老小的生活起居。最近一段时间，她总为买什么菜而特别着急，晚上想着第二天买菜的事翻来覆去睡不着。她还特别操心儿子、孙子的身体，担心他们在外的安全，以至于成天提心吊胆，经常出现头晕、气短、心慌、出汗等不适症状。

在湖南省第二人民医院临床心理科就诊时，王女士和医生说起买菜这件事，表现得特别烦躁，坐立不安、心慌出汗。经过焦虑自评量表测试，医生考虑王女士患上了慢性焦虑。经过一段时间的药物结合心理治疗，症状逐步改善。

湖南省第二人民医院临床心理科副主任医师程明介绍，慢性焦虑是一种以缺乏明确客观对象和具体内容的焦虑障碍，以提心吊胆和紧张不安为主要临床特征，并有显著的自主神经症状，如头晕、胸闷气短、心慌、呼吸困难、出汗、肌肉紧张等。

焦虑症的发病可能由生物学因素和生活事件共同作用而引发。一般来说，自信心不足、敏感多疑、做事过于追求完美的人易患焦虑症；被父母过分保护、过分控制和苛求的子女，长大后容易患焦虑症；应激事件的增加也是慢性焦虑的诱因。

“焦虑症越早诊断越早治疗越好。”程明提醒，首先，患者自我调整心态很重要，要学会面对现实、接受现实，保持心情舒畅。家人要多开导患者，帮助他们改变焦虑情绪，营造轻松愉快的家庭氛围。症状严重者需要请专业医生做心理疏导，并配合药物治疗。