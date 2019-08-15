要面子，不如“找自己”

今年4月麦肯锡发布的一份《中国奢侈品报告》显示，中国人在境内外的奢侈品消费占全球总额的三分之一，其中 “90后”占中国奢侈品买家人数的28%，人均花费2.5万元购买奢侈品。其中，炫耀式消费心理占了主导，而不惜负债购买奢侈品来充面子的行为，更是危害甚远。

其实，在物质越来越富裕的今天，那些所谓的豪宅豪车、名牌购物袋、高端度假游，在成熟人的眼里不过是虚张声势的面子工程。曾有媒体爆料张曼玉“买地摊货”，据店铺老板娘说，张曼玉经常一买就是一打，鞋子、内衣什么都有，每个单价都不超过100块。很多人不解，张曼玉这么一个大明星，身价早就过亿，居然也会买地摊货。也许这才是很多有钱人最真实的样子。周润发也不会觉得自己穿一双50元的拖鞋，就失了面子。

其实，比起你想做成的事，想成为的人，想要的进步，面子算什么？为面子而活，你这一生注定是败笔；为自己而活，你这一生才是赢家。电影《大宗师》里的一句台词就非常精辟：“人活一世，有人成了面子，有人成了里子。”与其苦苦“要”面子，不如掉转头来内寻，即“找自己”。没有本事支撑的面子，终究都是虚幻。

那天看《老梁观世界》节目，讲到来自小县城的谢娜当初刚考入大学时，被同学嘲笑普通话不标准，但她并未感到自卑或远离同学，反而天天缠着身边同学或嘲笑她的人教她发音，后来再也没人笑她了。

老梁夸奖说：谢娜就是有这种“脸皮厚”的精神。谢娜曾晒过大学成绩单：“记得我第一次去四川电影电视学院面试，那时因为专业基础太差没有通过，最后我死缠烂打勉强同意我跟着快毕业的一届读最后一个月。这一个月几乎没有人管我，我每天到学校后面的田地练习大声说普通话。跟读一个月之后，我以第一的成绩考入了学校。”

谢娜从小县城一个普通话都说不好的草根女孩，奋斗到全国知名主持人，如果面子包袱重，尴尬时就回避，被拒后就退却，那后来美好的故事就与她无缘了。其实，比起你想做成的事，想成为的人，想要的进步，面子算什么？

成熟的人早已戒掉“面子观”

我女同事的相亲对象，砸锅卖铁买了一辆好车，买完连上保险的钱都紧张。有朋友旅行去泡温泉，外套上印着醒目名牌logo的人，里面的内衣却松垮残破。还有朋友在家全职复习公考，我劝她另找工作，她说有编制才能被人看得起。

我理解的“面子观”，就是行为端着，因为太在乎别人的看法，而造假、迎合他人。而戒掉“面子观”，就是抛开面子这层束缚，不把自己宝贵的时间精力，浪费在“给别人看”上。自己目标明确，路径自信，始终明白：你没有实力时，要给别人面子，这是空头支票；硬要别人给面子，这是乞求讨好；没有本事支撑的面子，终究都是虚幻。

我曾接到一条私信，有年轻人说他毕业后做销售，每天扫楼，上门推销，常被拒绝，觉得这份工作让他很没面子。其实面对面的推销，更能锻炼销售技巧，了解客户需求，而且销售思维对一生的职场之路都会大有裨益。《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特·清崎说，每一种事业包括写书，都要推销。毕加索起步时，假装普通顾客，去画廊买毕加索的画，为自己创建知名度。

《有钱人和你想的不一样》的作者哈维·艾克，早期在烘焙店里打工，从扫地洗碗的打杂做起。他感激有机会花别人的钱来学习，自己想办法找经理聊有关营收和获利的事，检查箱子上面印的供应商名称，凌晨4点起床帮烘焙师的忙，认识机器设备与材料，了解可能出现的问题。一个星期后，他被晋升为收银员，他却婉拒，因为他觉得困在收银机后面什么也学不到。有人觉得收银比打杂更舒服体面，但有远见的人认为，舍掉面子，才能得到实在，他们关心的是能不能实际学到自己想学的东西。

李嘉诚说过：“当你放下面子赚钱的时候，说明你已经懂事了；当你还停留在那里喝酒吹牛、不懂装懂只爱面子的时候，说明你这辈子也就这样了。”

职场的上升通道没那么宽，机会窗口稍纵即逝，纠结面子往往只会把通道堵死。

“要面子”其实是自导自演的内心戏

下属没听从领导的劝酒，领导感到没面子；儿女没听从父母的指示，父母感到没面子；亲戚没提供期望的帮助，自己感到没面子。

当你懂得尊重别人的主观感受和自由意志，不随意评判或要求别人，你也会得到这般对待，不再拿着“面子”进行无实物表演，这对人对己都是一种解脱，也能活出轻盈感。

香港才子倪匡曾说，“在路上，常见有人跌了一跤，路人匆匆而过，至多投以一瞥，谁会在意？但是跌倒的人自己，却当作是一件大事，仿佛全世界都记得他曾在路上跌过一跤，绝大多数自己认为没有面子之极、不知如何下台才好的事，在人家看来，根本不是什么严重的事。”

所以面对难堪或窘境，不妨钝感一点，自嘲一下，别咄咄逼己，别人很忙的，那些“要面子”的内心戏，只是自导自演罢了，别人也没空看。

高晓松大学时热爱音乐，想组乐队，问家里要钱。他母亲说，“打个赌，把你送到外地，一分钱都不带，就带着吉他，能坚持一个礼拜，就资助你组乐队。”于是高晓松去了天津，找了家零食店，借个冰棍盒子，用圆珠笔写上“讨饭”，坐在路边又弹又唱，晚上就枕着吉他睡在火车站。

如果说你热爱一件事，但却连面子都放不下，那算什么热爱。总之，面子观是一种虚拟溶剂，会把你的热情、感情、心情稀释甚至溶解。

其实“要”面子，是一种外寻活动，不如掉转头来内寻，即“找自己”。当你拧巴、纠结、玻璃心时，默念《一代宗师》的台词：“人活在世上，有的活成了面子，有的活成了里子，而只有里子，才能赢得真正的面子”。