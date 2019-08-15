甘草遇上水果，恰似夏的温柔

只见水果切块、分类，淋上特制的甘草汁或咸梅汁，裹一层南姜末，这水果的变身，让人垂涎欲滴。甘草水果如此受欢迎，纯属那勺甘草汁或咸梅汁，而且每家店的味道都不太一样。“人生就像吃甘草水果，鼓起勇气，努力一次，群花盛放。”如果没有水果的酸甜点缀，那人生多剩苦辣咸，岂不憾哉。

这个夏天，朋友从广州开着车来潮汕找吃的，美其名曰“粤东美食之旅”，我们几个当地人就这样被冠名为“地头蛇”。晚上七点，小城热气逐渐退去，我正郁闷着找些什么解馋消食，朋友操着广式普通话来了句：“前面有一家甘草水果哦！”

店内灯火通明，橱窗里整齐地摆放着各种水果，边上还放着几瓶酱料，顾客络绎不绝，端着一份份水果在街边大快朵颐。只见水果切块、分类，淋上特制的甘草汁或咸梅汁，裹一层南姜末，这水果的变身，让人垂涎欲滴。

甘草水果如此受欢迎，纯属那勺甘草汁或咸梅汁，而且每家店的味道都不太一样。

水果是主角，新鲜当季的水果自然不错，但若是水蜜桃等本身很甜又多汁的瓜果，则不太适宜如此剑走偏锋，反而是酸涩脆生之流，方能体会这般重新改造的甜蜜待遇。

青芒果去皮，切成条加盐腌制去水，再淋上甘草咸梅汁，此刻的青芒早已洗心革面，若是再蘸些酸梅粉，酸甜生津，爽脆可口。

此外爽口的还有李子，李子青翠欲滴却酸涩逼人，不禁想起读书时李子和橄榄都是我桌前必备的提神好手。

还有那番石榴，切块后淋上甘草咸梅汁，番石榴本身的清甜，配上这勺回甘的汁水，甜中带酸，一口下去，真怀疑之前吃的是什么果子。

杨桃更讨巧，本身长成星星的样子，生果略带青涩，若是在咸梅汁里浸泡，捞出时便让自己带了一身黄色，仿佛是真的成了星星，甘草末和南姜末带走了涩味，这般好吃好看的杨桃，暂且也认了它是真星星吧。

再有便是那乌梨了，个头不大，天生一套健康的棕色皮肤，卤制之后，咸香酸甜一应俱全。乌梨自带生津消食功效，吃撑了来一串乌梨，叫老板多淋点甘草咸梅汁，金灿灿的汁水遇上了乌梨本身的甜味，在舌尖慢慢融合，嚼着下肚，顿觉轻松几许。若胸有块垒，借酒消愁似乎也不是第一选择了。

而今，甘草水果慢慢演化为连锁小店，我内心依旧觉得还是路边的甘草水果摊味道更好吃些。一辆板车，二三个伙计，四五种水果，再搭配各色调料，一条街吃过去，各有各家的风味。

朋友眯着眼，摇头直感慨：“水果这样整还能吃？”我建议他，“来啊，多加点甘草咸梅汁”。

其实，“人生就像吃甘草水果，鼓起勇气，努力一次，群花盛放。”我们除了五谷杂粮、蔬菜、鸡鸭鱼肉，还有琳琅满目种类繁多的水果可以吃，便觉得老天对人类不薄。如果没有水果的酸甜点缀，那人生多剩苦辣咸，岂不憾哉。