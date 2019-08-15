婴儿半岁就有了同情心

国学著作《三字经》以“人之初，性本善”为开篇语，首先揭示了人性善的本质。近日，以色列科学家又用一项研究充分证实了“人性本善”的主张——出生几个月的婴儿就已具备同情弱者的能力。

过去已有研究认为，婴儿成长至1周岁后才会产生同情意识，以色列内盖夫本·古里安大学和希伯来大学联合研究团队的试验则推翻了这一观点。研究人员向27名5~9个月大的婴儿展示两段视频资料，视频的主角是一个“方形人”和一个“圆形人”。第一段视频中，方形人上山途中遇到圆形人，他们相互表示友好，并一同愉快地下山去了，视频全过程中人物情绪表现为中性或积极。第二段视频中，方形人遇到圆形人后被其殴打胁迫，下山后方形人俯身哭泣，情绪表现为极度痛苦。观看视频后，研究人员将两个人物造型放在托盘中让婴儿选择。结果发现，第一段视频后婴儿未作出任何选择；第二段视频后，80%的宝宝抱起了“可怜的方形人”。

本·古里安大学心理学系教授弗洛里纳博士表示，新研究证实，即使是在生命的最初几个月，人类也已经可以通过特定的情绪表现得出复杂的结论，识别出受到伤害的一方并施以同情心。▲ （林乐乐）