法国父母按“指导”养娃

家里新添小生命，全家人高兴激动的同时难免出现一些小“插曲”，让没有经验的新手爸妈手忙脚乱。早在1938年，法国卫生部就专门推出了《儿童健康手册》（以下简称《手册》），跟踪记录宝宝从出生到成年的历程，方便家长、医疗和教育机构了解其成长情况，并为家长提供实用的育儿指导。

《手册》不是一般的儿童健康指南读物，而是每个儿童的正式健康档案，记载着孩子从出生直至18岁成年的所有健康信息，也是家长与负责预防和治疗的医学专业人士之间的联系载体。具体而言，法国孩子出生后，负责新生儿登记的民事局或分娩所在医院的出生登记官员会免费发给家长一本《手册》，内容有7个部分：1.孩子性别、出生日期、姓名、父母姓名等；2.家族疾病史；3.孩子的出生情况、各项身体指标、血型等；4.各种有关孩子成长、疫苗接种等信息（每次检查或治疗后由医生填写）；5.身高体重曲线表；6.体检和疫苗注射日程表；7.给新生儿母亲的各种建议，比如怎么尽早开奶，母乳喂养的好处，如何给宝宝洗澡，孩子睡不好或哭闹怎么办等。

根据法国目前实施的儿童医疗跟踪检查制度，孩子从出生到第8天，医生必须对其进行体检，开出第一份医学证明。从这之后一直到18岁，每年都要到最近的医疗机构进行体检，医生会将所有数据录入《手册》和个人医疗档案。记载在《手册》上的内容均属于私人保密信息，只有医护人员才有权查阅，而且查阅《手册》必须得到家长同意。除医疗专业人员外，任何机构都无权让家长或孩子出示《手册》。医疗健康专业人士在《手册》上填写任何信息，都必须加盖其诊所的公章并签字。如果家长需要把《手册》交给儿童或陪同人员携带时，必须用信封密封，并写上“医疗机密”字样。《手册》上有疫苗接种专页，每一页都有一个专门的表格编号，疫苗接种专页的复印件具有“疫苗接种证明”效力。因此，孩子在学校或任何机构办理注册时，只需出示疫苗接种专页的复印件即可，不必出示《手册》原件。

另外，《手册》还会给家长提供各种育儿对策。比如要注意与孩子互动，3岁前不要让孩子多接触电视、手机等，更不要用这些东西转移其注意力等；将洗涤剂、药品等放在孩子够不到的地方；如果孩子出现某些行为异常，应及时就医。

由此可见，法国的《儿童健康手册》既是一本实用手册，又是重要的政府公共卫生管理工具，承担着儿童健康记录﹑家庭医疗记录﹑疫苗接种、体检以及流行病分析等不同的公共健康管理功能，更是父母不可缺少的育儿百科全书。（驻法国特约记者 姚 蒙）