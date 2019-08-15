中国纺织工程学会科学技术普及部

在高温炙烤下，外披一件防晒服是很多人出门的标配。但是，市场上的防晒服鱼龙混杂，怎样才能买到效果好的合格产品呢？

根据国家质检总局颁布的标准要求，只有衣服的UPF（纺织品的抗紫外线指数）＞40，且T(UVA)AV（长波紫外线透过率）＜5%时，才可称为防紫外线产品。目前，市场上常见的有两种防晒服：1.添加紫外线屏蔽剂的防晒服。无机类紫外线反射剂主要有二氧化钛、氧化锌、氧化铝、高岭土、滑石粉、炭黑等，通过增加织物表面对紫外线的反射、折射和散射等来达到抗紫外线的目的。此类衣服一般不透气，且手感发硬，穿着时较闷热。但是价格适中，能满足普通人的防晒需求。2.半透明防晒服。这是用经过抗紫外线处理的多微孔纤维织成的，不但起到防晒的效果，而且多微孔构造也增加了布料的吸湿排汗性，更适合在炎热环境中穿着。一般选用涤纶、锦纶、腈纶等面料制作这种轻薄的防晒服。此类衣服具有优异的抗紫外性能，但价格偏高。

选购防晒服，最直接的鉴别方法就是看标识：是符合标准要求的规范标识，其中的UPF数值越大，透射程度越小，例如UPF50代表有1/50的紫外线可以穿透布料到达皮肤。不同种类、颜色、密度的布料，如果UPF相同，它们的防晒能力就是相同的。有些防晒服标签标注了T(UVA)AV，它的数值越小，透射辐通量越小，对人体伤害也越小。标识不规范，最好不要购买。

另外，防晒服保养好，才能效果好、使用寿命长。应尽量减少洗涤次数；使用后悬挂晾干，保持干燥；减少不必要的拉伸。当然，普通衣服也具有一定的防晒效果，但是效果一般，没有专业防晒服好。其中，涤纶优于棉麻丝等天然面料；结构密实的优于轻薄稀疏的；深色的优于浅色的。▲