防蚊大作战 如何能取胜？

虽已立秋，气温仍居高不下。除了高温相伴，还有“嗡嗡”的蚊虫让人烦不胜烦，不仅如此，蚊子可能还会传播登革热、疟疾、黄热病、丝虫病、日本脑炎等疾病。为了防蚊，商家也是各出奇招，灭蚊灯、防蚊喷雾、蚊香、防蚊贴、防蚊手环……防蚊产品不胜其数，究竟效果如何？如商家所说“插个电就把蚊子灭了”，还只是噱头？专家表示，市面上防蚊产品良莠不齐，对于许多关于防蚊、灭蚊效果的宣传，消费者还需加以辨别。

消费者疑惑：防蚊产品效果难判断

一到夏天，杨女士一家就被蚊子“叮”得很是烦恼，试过各种防蚊方法，最后选择了灭蚊灯：“在网上看到有卖灭蚊灯，说是蚊虫终结，就买一个试试。”结果却不尽如人意，“屋子里一直有蚊子在‘嗡嗡’地飞，灭蚊灯灭掉的只是一部分”。杨女士感觉房间里的蚊子并没有减少，灭蚊灯究竟有没有用，有多大的灭蚊效果，杨女士表示很难判断。

在很“招蚊子”的小邓看来，无法对防蚊手环的效果持百分之百的相信，“防蚊手环会不会只对手臂或者是手腕有效，无法判断，感觉更像是交‘智商税’”。

防蚊原理：产品众多 原理各不同

记者在某网购平台搜索防蚊产品，发现搜索出来的商品，种类各式且数目繁多。排名较前的产品，以驱蚊喷雾、灭蚊灯、防蚊手环为主，还不乏超声波驱蚊器。

防蚊喷雾

买家评价褒贬不一

多款防蚊喷雾均声称可以防蚊4小时，许多防蚊喷雾的主要成分为柠檬桉叶油，商家表示，这种成分为天然植物来源，有效防蚊，并附有产品对白纹伊蚊驱避药效实验报告摘要；还有防蚊膏的产品信息提到，是从香茅草中提取成分并晒干后经蒸气蒸馏。对于众多的喷雾产品，买家的评价也褒贬不一，有称“不太好用，还是挨咬”，也有买家表示，“喷了以后，感觉被咬得少了。”

驱蚊手环

有些国家不建议婴幼儿使用

颜色鲜亮，造型多样的驱蚊手环受到许多市民青睐。有销售灭蚊手环的商家表示，佩戴后可形成带有驱蚊气味的无形的“防护圈”，但在产品销售页面没有注明驱蚊手环的成分。刘杰表示，驱蚊手环多数声称是柠檬香茅、薰衣草等天然植物精油为有效成分来驱蚊，大多宣称植物配方。但刘杰提醒，这些植物配方的安全性现阶段并没有明确的科学评价，有些国家目前不建议婴幼儿使用这类驱蚊产品。以柠檬桉提取物为例，加拿大不建议12个月以下婴儿使用。

灭蚊灯

利用蚊虫趋光性诱杀

灭蚊灯成为不少家庭的防蚊选择，有销售灭蚊灯的商家表示，灭蚊灯可通过模拟人的气息以及通过光波诱蚊，蚊子在飞到附近后，被风道系统吸入灯内后风干达到灭蚊效果。广州市疾病预防控制中心消毒杀虫科主管医师刘杰称，灭蚊灯则是利用蚊虫趋光性诱杀成蚊。

超声波驱蚊器：模拟雄蚊翅膀抖动声波

超声波驱蚊器也另有市场，有买家留言称：“效果很好，防蚊神器。”也有买家表示：“效果一般，感觉上当了。”刘杰称，听起来很有科技含量的超声波驱蚊器，驱蚊原理是母蚊在交配后一星期内需要补充营养才能顺利排卵生产，这就意味着母蚊只有在怀孕后才会叮人吸血。在此期间母蚊不能再与公蚊交配，否则会影响生产，甚至有生命之忧。此时雌蚊便会竭力回避雄蚊。有些超声波驱蚊器便会模拟各种雄蚊翅膀抖动的声波。吸血的雌蚊听到上述声波，便会立即逃走，从而达到驱除蚊虫的效果。

其他手段

而生活中常见的用来驱蚊、杀蚊的传统盘式蚊香，其中许多产品成分中的氯氟醚菊酯起到驱蚊的作用。有商家在销售时，提示若吸入烟雾感觉不适，应立即至通风处并就医。不慎吞食，需立即携带标签就医。在其附有的质检报告显示，经专业测试，产品外观、有效成分、净含量等均符合标准。但同时提示，使用时注意通风，并避免直接吸入烟雾。刘杰介绍，蚊香、电蚊香属于菊酯类杀虫剂，通过燃烧烟雾、加热蒸汽使得有效成分在空气中杀灭成蚊。

驱蚊效果：须进行专业测试

市面上防蚊产品众多，在专家看来，这些产品却是良莠不齐。广东产品质量监督检验研究院家具生物实验室副主任裴伟告诉记者“对于一个防蚊产品效果的检测需要在专业的实验室内进行，还需要特定的场地和专业的人员。”裴伟对于许多防蚊产品宣传的效果，心里始终存疑：“比如那个灭蚊灯，会吸引多少蚊子到灭蚊灯附近，很难说。一般来说，伊蚊多在白天吸血，按蚊、库蚊则多在夜晚吸血，这都需要进行专业的测试。”

对于蚊香等产品的驱蚊效果，裴伟称也值得商榷：“如果说防蚊，就需要进行这种测试，没有数据支撑，缺少科学性。”而许多防蚊产品也存在一定的局限性，“广东蚊子种类有主要有伊蚊、按蚊、库蚊三个属，这些蚊子对药物的敏感性各不相同。蚊子对防蚊产品越敏感，就证明越有效。”裴伟说。

同时，裴伟提示，防蚊产品有作用时间和作用浓度的限制，在开包后需要尽快使用，放置时间过久、温度过高都会导致有效成分因挥发而失效。刘杰指出，在以上这些防蚊产品中，蚊香、电蚊香对白纹伊蚊、库蚊比较有效，灭蚊灯对库蚊比较有效。

煮醋防蚊等“小妙招”无依据

除了使用防蚊产品，生活中防蚊，需要多注意一些小细节。裴伟建议，市民在家中可以选择安装一些质量较好的纱门纱窗。如果安装的是普通的铁丝纱窗，则要定期进行检查，是否有生锈、孔眼变大的情况。并且，家里一年至少要进行两次彻底的大扫除，消灭滋生蚊子的环境。此外，可以选择合适的蚊帐进行物理阻隔，但同时也要经常检查是否有破损。需要注意的是，家中尽量不要有很多的积水。裴伟表示，如果想要较为彻底的杀蚊，还可以选择使用熏蒸剂来灭蚊，在熏蒸期间，需要门窗紧闭，同时住户也要从屋内撤离，“这对于居家防蚊来说，也是一个切实可靠的方法。”

刘杰表示，开空调也可以起到一定防蚊效果，“在密闭环境下长时间开空调，可防止室外成蚊飞入室内。同时，可使得室内空气干燥，致使室内的少量成蚊脱水而死亡，从而起到一定防蚊灭蚊效果。”他同时称，煮醋、烧橘子皮等所谓的“防蚊小妙招”，实际上并没什么科学依据。