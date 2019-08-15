推动中医药振兴发展 总书记开出这些“药方”

“推动中医药振兴发展，坚持中西医并重”“努力传承创新发展中医药学，大力培养中医药人才”“推进产学研一体化，推进中医药产业化、现代化，让中医药走向世界”……

中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。如今，这些老祖宗留下的宝贵财富正在被“用起来”，原创的科技资源也正在“活起来”。中医药在防未病、重大疾病治疗和疾病康复中发挥着越来越重要的作用，已全方位融入健康中国建设，不断满足人民日益增长的中医药健康需求。

自2003年以来，习近平总书记在国内外多次考察和讲话中，就发展中医药作出一系列重要论述，这成为新时代传承发展中医药事业的根本遵循和行动指南。为推动中医药振兴发展，习近平总书记多次对症下药地开出“良方”。

“授之以鱼不如授之以渔”

中药材产业高质量发展助力乡村振兴

2005年的一天，时任浙江省委书记的习近平来到浙江省淳安县下姜村，点名要看一个基地——中药材黄栀子基地。这是为什么？——

浙江省淳安县，种植的黄栀子中药材。/淳安县供图

浙江省淳安县，县委书记黄海峰指着一片绿油油的黄栀子告诉人民网，黄栀子是下姜村改变种植结构、追求农业高效的开始。因为这味中药材，以前这片只长杂草和灌木的低坑坞，现在变成了中药材种植基地。这一变化，要感谢时任浙江省委书记的习近平在多次实地考察之后，为下姜村开出中药材种植的“良方”，无数次担当了下姜村脱贫致富的引路人。

十余年前，下姜村还是贫困村，一句“土墙房,半年粮,有女不嫁下姜郎”的民谣，道出了当年的辛酸。2003年至2007年，时任浙江省委书记习近平多次到这里实地考察。在了解到村民的苦恼后，习近平对村民说，让“省里研究一下，给你们村派一个科技特派员来。”

不久后，浙江省中药研究所高级工程师带着中药材黄栀子的种植技术来到下姜村。不出几年，中药材扶贫这剂“药方”就起了疗效。

2005年，习近平再次来到下姜村，他提出，要看黄栀子基地。在知道每户农民通过药材种植收入达到4000多元后，习近平欣慰地对村民说：“授之以鱼不如授之以渔。”

如今的下姜村已是浙江有名的“最美乡村”、富裕村，2018年农民收入增速22.5%，人均可支配收入约3.3万元。不仅下姜村，整个淳安县都发展成为远近闻名的“药材重镇”。县委书记黄海峰说，如今，全县中药材种植农户达2.1万户，中药材的种植面积超过12万亩，产业总产值达4.34亿元，带动药农户均增收6200元。

放眼全国，借助中药材产业扶贫、脱贫，走上“生态富县”发展道路的，远远不只浙江淳安县。

2018年，山西省五寨县成功脱贫摘帽，5年来五寨县贫困发生率从36.30%下降到0.51%，离不开当地的朝阳产业中药材种植业的带动作用；在辽宁省，中药材更被称为精准扶贫的“金叶子”，全省中药材种植面积达160多万亩，成为辽宁中药材种植区贫困人口收入的重要来源之一；此外，甘肃、湖北、贵州、吉林、广东、福建等多地也通过中医药精准扶贫项目有效带动贫困户实现就业增收，实现稳定脱贫，助力乡村振兴。

中国中医药报社总编辑王淑军表示，中医药具有贯通一二三产业形成“全产业链”特性，从以中药材种植为核心的农业、以中药产业为核心的工业到以医疗养生保健为核心的服务业，全链条上的任何一个环节，叠加至所在领域都有可能激活原有格局、产生新型业态，产生增量乘数效应，同时带有摆脱贫困、改善生态等社会效应，在一定程度上有激活经济全盘推动发展方式转变的作用，收“四两拨千斤”牵引全局之效。

事实上，中医药产业在经济发展中发挥的引擎作用早已超越乡村范畴。2017年，我国中医药大健康产业的市场已经达到17500亿元，中医药工业总产值达到8442亿，大概占整个医药工业总产值的1/3，我国中医药产业进入了新的发展时期。

2018年10月，习近平在考察广东省珠海横琴新区粤澳合作中医药科技产业园时指出，“中医药学是中华文明的瑰宝。要深入发掘中医药宝库中的精华，推进产学研一体化，推进中医药产业化、现代化，让中医药走向世界。”

“推动中医药振兴发展，坚持中西医并重”

完善中医药管理体制机制，打通“任督二脉”

在考察陕西省西安市一个社区时，习近平说了一句话，中医药业者听后都感到兴奋，他说了什么？——

2015年2月15日，西安市雁塔区的社区中医馆迎来了一位“特殊”客人，他就是习近平。在考察中，习近平对工作人员说：“很多患者喜欢看中医，因为副作用小，疗效好，中草药价格相对便宜。像我们自己也喜欢看中医。”

这一句“自己也喜欢看中医”，给许多中医药业者吃下了定心丸。对于中医药的地位，早在2010年，习近平在澳大利亚墨尔本出席皇家墨尔本理工大学中医孔子学院授牌仪式时，就有过深刻阐释。

习近平强调，中医药学凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。深入研究和科学总结中医药学对丰富世界医学事业、推进生命科学研究具有积极意义。

在接受媒体采访时，国家中医药管理局国际合作司司长王笑频谈到，总书记的一番阐述，高屋建瓴地为中医药学厘正了定义。中医药是中华民族独创的医学科学，是中华民族长期与疾病作斗争、并不断吸收同时代科学技术进步成果、不断丰富完善发展的医学科学，其科学性、安全性和有效性也在逐步得到认可。

事实上，在以现代医学为主体的医疗体系下，对于如何理解中医药的地位、如何发挥中医药的作用，习近平早已指明了方向。

2016年，习近平在全国卫生与健康大会上的讲话为推动中医药振兴发展开出了良方。习近平说：“要着力推动中医药振兴发展，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展。”

推动中医药和西医药相互补充、协调发展，不仅要从医学技术上发力，也要从医疗管理体制机制上着手。

近年来，我国新一轮医改深入开展，优质医疗资源不断向基层下沉。在医共体、医联体推进过程中，素有“中医之乡”之称的安徽省天长市，结合地方特色，创新探索出以县级中医医院牵头组建的紧密型县域医共体模式，为破解中医药传承发展应用的问题提供了借鉴。

“天长经验”是国家中医药管理局贯彻中西医并重方针的经验之一。国家中医药管理局陆续印发《关于进一步加强中西医结合工作的指导意见》、《关于开展重大疑难疾病中西医临床协作试点工作的通知》等政策文件，推广地方典型经验，逐渐矫正中西医发展不平衡的问题，有序推进中医药振兴事业。

当前，中西医并重、融合发展，已经受到普遍认可。中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦说，在H7N9禽流感疫情防控中，中医药的参与降低了病死率，为中西医并重方针做了生动注解，赢得国际社会高度评价。应加强中医药事业发展顶层设计，构建独立完善的中医药治理体系；推进中医临床条件和能力建设，提升中医药服务能力和水平；建立符合中医药特点的临床疗效评价机制及科研绩效机制。

对此，第十三届全国人大代表、扬子江药业集团董事长徐镜人在全国两会上提出，要根据自身的特点和规律，通过创新支撑，努力提高中医药对中国经济和社会发展的贡献度，促进东西方医学优势互补，从而引领未来的医药发展。

“为促进人类健康、改善全球卫生治理作出更大贡献”

创新传承让中医药在世界“发挥疗效”

浑身布满14条经脉和354个穴位的雕塑为什么吸引了世界目光？圭亚那人民为什么排队数月“挂中医号”？——

在南美洲北部的圭亚那，中国援圭亚那医疗队的医生胡勇要为一位病人治疗脚伤。这位病人是圭亚那总理夫人，她脚踝扭伤一直没治好，想试一试中医方案。胡勇告诉《人民日报海外版》记者,他没想到的是，总理曾经接受过中医治疗，对中医很信赖。

经过一番治疗，总理夫人的疼痛得到很大缓解，不停地说：“very good（非常好）！谢谢，谢谢！”事后，总理还要求自己的保健医生向胡勇学习中医推拿、人体穴位以及拔火罐等。

自那之后，中医针灸疗法在圭亚那广受欢迎，甚至有患者为挂上号排队数月。

圭亚那的中医故事，其实是中医药在海外诸多国家蓬勃发展的缩影。在一些国家，从政府官员到普通平民，都成为了中医“粉丝”。

2018年10月，非洲留学生在河北沧州一家中医馆体验中医抓药。 /《人民日报》记者史自强摄

2019年5月25日，第72届世界卫生大会审议通过了《国际疾病分类第11次修订本(ICD-11)》，首次纳入起源于中国中医药的传统医学章节。世卫组织传统医学、补充医学与整合医学处处长张奇表示，这标志着世卫组织对来源于中医药传统医学价值的认可，也是对中医药在中国、在国际上应用越来越多这一现实的认可。

据2016年12月发表的《中国的中医药》白皮书，截至目前，中医药已传播到全球183个国家和地区。据世界卫生组织统计，有103个会员国认可使用针灸，其中29个设立了传统医学的法律法规，18个将针灸纳入医疗保险体系。中药逐步进入国际医药体系，已在俄罗斯、古巴、越南、新加坡、阿联酋等国以药品形式注册。

2017年1月18日，浑身布满14条经脉和354个穴位的铜人雕塑揭幕，迅速吸引了世界目光。当天，习近平在日内瓦访问世界卫生组织，并与时任世界卫生组织总干事陈冯富珍共同出席中国向世界卫生组织赠送针灸铜人雕塑仪式。中国向世卫组织赠送针灸铜人雕塑，内涵与意义非比寻常。

习近平在现场致辞中指出，我们要继承好、发展好、利用好传统医学，用开放包容的心态促进传统医学和现代医学更好融合。中国期待世界卫生组织为推动传统医学振兴发展发挥更大作用，为促进人类健康、改善全球卫生治理作出更大贡献，实现人人享有健康的美好愿景。

北京中医药大学国学院院长、教授张其成表示，让中医药走向世界，目的就是让中医药优质的健康医疗服务惠及世界、造福人类。

2018年7月22日，在对南非共和国进行国事访问前夕，习近平在南非《星期日独立报》、《星期日论坛报》、《周末守卫者报》发表题为《携手开创中南友好新时代》的署名文章。他指出：“中国中医药企业正积极开拓南非市场，为南非民众通过针灸、拔罐等中医药疗法祛病除疾、增进健康提供了新选择。”

中医药要振兴发展、惠及世界，离不开传承与创新。2007年2月12日，浙江省名中医研究院成立，时任浙江省委书记习近平发来贺信指出，希望全省广大名中医秉承“大医精诚”的美德，积极加强学术交流研究，认真挖掘整理学术经验，努力传承创新发展中医药学，大力培养中医药人才。

如今， 浙江省名中医研究院已成立全国名老中医药专家传承工作室56个、学术流派传承工作室4个和全国基层名老中医药专家传承工作室16个，为中医药事业的传承与发展做出了积极贡献。

诚如习近平总书记所言，中医药为祛病除疾、增进健康，提供了新选择。为推动中医药振兴发展，习近平开出了“药方”，这个“药方”也将在更深远的意义上，作用于促进文明互鉴、维护人类的健康。