广东省名中医、广东省中医院肝病科主任 池晓玲 □张朝臻 萧焕明

午时指11~13时之间的时段，午有“阴气逆阳、冒地而出”之意，古代也有“午时阴生”的说法。自然界，午时阳气由盛至极、阴气初生渐侵，正是天地阴阳气交汇之时，也是养生的重要时刻。

人体内，午时正值心经当令，此时心脏功能最活跃。中医认为，心脏有两大功能：一是藏神明。心脏统管全身的精神、意识和思维活动，心气充沛，则精神焕然、思维灵活、睡眠节律正常有度。二是通血脉，心脏能配合其他脏腑，推动血液输送全身。心气充沛，则全身脉管通畅、生化有源、宿毒可除、瘀血可化。因此，心经当令的午时，应护养好心气。

午餐偏素不过饱。午时气温是一天中最热的时刻，人体腠理络脉舒张，气血外行而脾胃功能减弱，因此进食午餐时宜固护脾胃，否则容易出现气血停留脾脏胃腑而减弱心脏功能，也可能因为胃脘痞满、中焦失调而影响体内阴阳气机交汇。因此，饮食应偏素，3份蔬菜、1份肉类、1份主食、少量水果或清汤即可。蔬菜宜选择不同颜色的高纤维蔬菜，如青菜、茄子、胡萝卜、菠菜、芹菜、青椒等；肉类以富含优质蛋白的鱼、鸡胸肉为首选，其次是虾肉、猪牛瘦肉等；主食最好以米、面食为主；水果或汤水则以滋润口咽为目的，少量进食就行了。需要注意的是，午餐要慢嚼细咽，避免过饱。

午时放松少耗神。思虑劳神会损耗心气，影响心脏功能。在心经当令的午时，宜稍作放松，不宜过度用脑。建议午时放下书本，暂停伏案劳神，放松大脑享受悠闲惬意的午间时光。有些人可能认为玩游戏、看视频不需要用脑，殊不知，这种短时间内被“灌输”进大量信息且不断刺激精神兴奋的状态才更“烧脑”，也更容易耗损心气。若午间睡不着，较为兴奋，可以按摩神门穴（位于腕横纹尺侧端、尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处）2分钟，以安定心神、舒缓情绪。

午息片刻养心气。午时为一天中阳气最盛的时刻，中医称为“合阳”，对人体来说，此时应“少息以养阳”。少息包括站立、静坐或午睡片刻，可敛养心气，有助阴气涵养。上班族若没有睡床，可找一个安静环境，背靠椅子静坐片刻。注意身体尽量端直，肩腰放松，双手“握固”（四指环包拇指，呈微握拳状态）放于大腿，双脚平放在地，闭目敛神，呼吸平缓，保持5~15分钟。有午睡床铺枕具的人，建议享受“午觉”。午睡环境应避免冷气太过，注意肚腹保暖，以防寒邪；睡姿取头高脚低、右侧卧位为宜，可减轻心脏负担。午觉时间以30~45分钟为宜，最长不要超过1小时。▲