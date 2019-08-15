垃圾分类需要更多“新玩法”

垃圾分类，是城市的“减压器”，其重要性不言而喻。随着垃圾分类工作的推进，各地都掀起学习垃圾分类的热潮。但常见的垃圾究竟如何分类，着实困扰了很多居民。近日，广州一款充满趣味的H5小游戏“垃圾分类智会人”，用轻松化、娱乐化的方式科普垃圾分类，轻松解决“这是什么垃圾”的疑问，让群众迅速掌握垃圾分类知识，获得好评连连。

开心玩游戏，乐学分垃圾。较之严肃科普，用游戏科普垃圾分类具有互动性强、趣味性强、老少皆宜等优点，可以通过潜移默化的方式将垃圾分类的知识和理念寓教于玩、寓学于乐。这一新玩法尤其获得众多青少年儿童的喜爱，也让许多家长参与其中，成为亲子互动学习垃圾分类的好帮手，迅速刮起一阵乐学爱学风潮。

当前，垃圾分类不仅变得越来越普遍化、规范化，也随着时代的发展变得越发智能化。我们常说，科技服务于生活。全面推进垃圾分类，也要借力技术手段创新玩法。比如，将VR、AR、大数据、人脸识别等技术运用在垃圾分类中，创新普及形式、优化手段做法，借助科技培养全民环保意识，提升大众垃圾分类知晓率、处理能力，帮助他们在生活中更好地践行垃圾分类。

当然，垃圾分类要有更多新玩法，还需更多社会力量参与，既要调动城市居民的参与积极性，也要引导企业、公益组织等力量加入。据报道，“垃圾分类智会人”这款垃圾分类科普性游戏的制作成员基本上都是凭着兴趣自发参与进来，利用晚上、周末等碎片化时间完成制作。无疑，这种做法和精神值得鼓励和发扬，我们也要为更多类似的创新活动营造良好氛围。只有更多人自发自觉地以城市主人翁的身份参与进来，凝心聚力、通力协作，我们才能下好垃圾分类这盘棋。