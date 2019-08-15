单亲妈妈如何找对“他”

经历过一次婚姻，单亲妈妈对再次踏入婚姻有着太多的警惕和顾虑。带着孩子，重新组成家庭，单亲妈妈不仅要考虑自己的情感需求，也要为三口之家的和睦而费神。了解以下原则，或许能帮你找到对的另一半，让爱重来。

保持自尊、智慧和自律。离婚不代表人生失败，只代表没有经验。把离婚看成一笔财富，你就可以保持自尊、自律和智慧。这会让你在无助、孤独时，不盲从，在挑选对象时，有理性的思考。

留出自己的时间和约会时间。单亲妈妈的生活是紧张而忙碌的，但不管怎样，仍要留出自己的时间和约会时间。自己的时间，就是放松和休息的时间，是储蓄力量的时间。约会时间，是一个寻找情感支持的机会，也是一个满足情感和生理需要的机会。

从他那里可以得到心理的满足。单亲妈妈也希望被喜欢、被照顾、被保护、被重视、被伴侣看到自己的辛勤付出。如果你发现有一个人能够给你带来这些心理满足，就值得考虑发展成伴侣关系。

他应是孩子理想的角色榜样。单亲妈妈家庭中，孩子缺少父爱，也缺少对父亲形象的认知和来自父亲的教育。尤其对儿子而言，单亲妈妈进行有效性教育是困难的。如果你想发展一段稳定的关系，约会对象最好是孩子的角色榜样。他可以补充父亲功能的缺失。如果是女儿，他可帮助孩子学会与异性相处，形成理想的性别角色认同。

要充分了解对方的背景。了解约会对象的性格、家庭情况、职业状况和婚姻观等，可以让单亲妈妈少吃苦、少受伤，尤其是网络上认识的网友。

聊天不要只围绕孩子和前任。光聊孩子，对方会认为你只是想为孩子找个父亲；聊前任，对方会以为你还恋恋不舍。多聊聊自己，多问问对方的兴趣爱好，既了解了对方的背景，也让对方知道你对他有兴趣，让对方觉得被重视。

特别中意的对象才介绍给孩子。单亲妈妈带着的孩子，最大的痛是感到被父亲抛弃了。所以不要把只见过两三次、还不确定是否要发展下去的人介绍给孩子，避免他反复经历被抛弃的创伤。当一个孩子反复看到男人离开妈妈，他可能会产生“妈妈是痛苦的，我是有罪的，我不好，他们才离去”的想法。单亲妈妈要慎重选择对象，再介绍给孩子，避免他自我贬低，影响长大后的两性生活。▲