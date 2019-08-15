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妈妈抑郁，儿童易暴力

陈 希

2019年08月15日08:36 来源：人民网-生命时报

陈 希 编译

美国心理学会杂志《发展心理学》刊登英国一项新研究发现，母亲产后抑郁，儿童11岁时比其他同龄孩子更容易出现严重暴力行为。

英国卡迪夫大学心理学家戴尔·海伊博士及其研究小组对伦敦南部132个家庭展开了为期12年的跟踪调查，通过临床访谈计划评估了参试母亲的心理健康状况。当孩子长到11岁时，研究人员通过“儿童与青少年精神评估”等一系列测试，评估参试儿童的心理健康与问题行为情况。结果发现，与患有产后抑郁症和至少一次产后抑郁症发作的母亲一起生活的儿童，在与其他儿童或成人发生对抗时，发生暴力行为的可能性是其他儿童和成人的4倍，使用砖头或球棒等危险物的暴力行为高出9倍。这一结果表明，过早、过多与患有产后抑郁症的母亲接触，可能增加儿童的攻击行为。

海伊博士指出，婴儿可通过与护理者的早期互动来引导注意力和控制情绪。而产后抑郁的母亲缺乏与婴儿的合理互动，容易形成交流缺陷。抑郁母亲无法让婴儿平静下来，更无法帮婴儿学会“冷静”，导致孩子以后生活中更可能出现暴力行为。因此，对抑郁风险高的产妇进行早期干预至关重要。 ▲

(责编：李轶群、杨迪)


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