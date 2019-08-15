首都医科大学附属北京朝阳医院放射科主任医师 蒋 涛 刘小娟 □住院医师 左 龙 刘童瞳

在医院就诊或健康体检时，人们常常在影像检查报告中看到“钙化”这两个字，于是对自己的健康状况充满了担忧。那么钙化灶到底是什么？为什么会出现钙化灶？它是否影响健康？

体内的钙化灶是指在B超中具有类似结石一样的强回声，或在CT中表现为高密度的钙盐沉淀。它们可呈点状、簇状、结节状、线状等，较大的钙化灶可如鸡蛋大小，而较小的钙化灶可仅如针尖。

人体内本身就存在很多生理必需的钙化成分，例如骨骼和牙齿等。除此之外，其他器官中的钙化一般认为是病理性的，其主要包括以下两种类型：1.营养不良性钙化，这类较为常见。在人的一生中，组织细胞会受到各种刺激如外伤、感染、炎症、缺血、肿瘤等，损伤甚至死亡的细胞会形成很多衰老产物或细胞碎片，它们改变了组织局部的微环境，促使钙盐容易在该部位沉积，形成钙化灶。这种类型往往不伴有体内钙浓度或代谢的异常。2.转移性钙化，比较少见，可见于无损伤或坏死的正常组织内，一般是由于甲状旁腺功能亢进、过多补充维生素D等造成的，患者伴有血钙浓度增高或代谢紊乱。

钙化灶几乎可以出现在人体的任何器官或组织中，其中以甲状腺、乳腺、肝脏、肾脏、动脉壁等器官或组织相对多见，良性及恶性疾病当中均可发生。危险的钙化并没有统一的“长相”，但当某些特定征象出现的时候，对疾病的良恶性判断却有一定的提示作用。

在甲状腺中，恶性病变如甲状腺癌，良性病变如结节性甲状腺肿等均可能存在钙化灶。甲状腺钙化大致可以分为三种类型：微钙化、粗大钙化和边缘环形钙化。微钙化通常小于2毫米，表现为点状、针尖样、沙粒状钙化，在甲状腺乳头状癌的患者中常见，但也并非有了这种钙化就是癌；粗大钙化表现为片状、弧形或其他不规则形钙化，通常在良性结节性甲状腺肿出现；边缘环形钙化，一般出现在良性结节中，可观察到良性结节边缘环形的钙化。

乳腺钙化很常见，可以出现在大约85%的乳腺X光检查中。它既可见于乳腺良性病变（乳腺纤维腺瘤、乳腺炎症）、乳腺发育异常（乳腺增生），又可见于乳腺癌等疾病中。对于乳腺的钙化，良性钙化的常见形态为粗大颗粒状、团块状、空泡样以及血管壁的钙化，恶性钙化的形态常呈现细小多形性或细线分支样，并呈簇状、线样或段样分布。

常见的血管钙化往往是由动脉粥样硬化、高血压、衰老等引起的。此外，肺、脑、前列腺、膀胱、输尿管等器官均可形成钙化。

发现钙化灶一般不能马上明确其成因，所以一旦在医院检查出钙化灶，应根据自身的临床症状、钙化灶部位等因素到相应科室就诊，在专科医生的指导下进一步完善检查，明确诊断。▲