国家二级心理咨询师 郭 瑞

在生活中，有不少人说话、做事都很具有说服力，而有些人其实做事也不错，可好像就是对他人没有影响力，不能说动他人。很多时候这和一个人的地位高低、权力大小没有直接关系，更多的还是看他待人处世的方式。如何做才能对他人产生更大的影响力？

1.多帮助。对他人产生影响力最好的办法之一，就是为对方做一些有益的事。很多在事业上成功的人，都会尽自己所能帮助合作伙伴，且这么做并不带功利色彩。但他们的善意种下了种子，会使对方产生回报的欲望，等自己有所求时，对方就愿意帮助和服务。

2.将对方视为朋友。不少成功商业人士都有一个习惯，就是把生意带出办公室，在早餐或午餐时搞定。用餐时，他们不会说自己的产品或服务，而是闲聊。这看似和要解决的“商业问题”无关，却可以建立一种信任，构建起友好的关系。在将来合作时，对方也会将他们视为朋友和伙伴，产生信任感。

3.发送“感谢”卡片。善意善举是相互的。如果你经常寻找时机，对他人说一些肯定的话、做一些积极的事，那么下次你有困难时，对方更有可能伸出援手。在与朋友和伙伴的交往中，要注重礼节，经常做出一些善意的表示，如给他们发送一些感谢卡、生日贺卡，平时发现一些可能会让他们感兴趣的内容，发送给他们以表示关心。

4.做一个付出者。要成为有影响力的人，不能老是算计、害怕吃亏。其实每个人都很聪明，相处一段时间就能分辨对方是真心还是假意。真诚付出的人才会换来信任和拥戴，那些为了获得什么好处而突然奉承、讨好他人的人，是很难得到积极反馈的。

5.敞开心扉。有时暴露一些自己的弱点甚至不堪，让对方觉得你更真实和坦诚，有利于关系的黏合。敞开心扉时，人们越是觉得你真诚、投入、关心他们的需要和烦恼，就越觉得你有人格魅力，也就越愿意听你的建议。▲