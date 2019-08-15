北京回龙观医院精神科副主任医师 宋崇升 □北京民康医院咨询师 丁 琳

不久前，浙江女童章子欣失踪，后被发现溺水身亡，令人痛心不已。带其外出的两个成年人梁某、谢某已自杀，但其事发之前的一些反常言行却值得深思。

据称，梁某经常对人吹嘘，自称17岁出来打工，25岁做老板，家里有好几辆豪车，“保镖30多名”“资产若干亿”“钱已赚够了”，然后就游玩天下。接触过他们的人也透露，梁某声称自己住的房子有五千平米，家里有秘书，开的车是兰博基尼等。而实际上，据警方掌握信息显示，二人负债累累，从十几年前就开始行骗亲友，两人溺亡时现金仅剩30多元。

梁某这种为了掩盖内心对贫穷的不满而努力炫富的表现，在心理学上有一种说法叫“反向形成”，即一个人的外表行为或情感表现与其内心的动机欲望完全相反，是一种掩饰性心理防御机制。俗语所说的“此地无银三百两”，就是典型的反向形成表现。再如，有人对伺机报复的对象内心憎恨，而表面却非常温和，甚至过分热情。可见，如果一个人的行为有些过分，让人不自在，其内心所想可能与真相恰恰相反。

当发现一个人的言语和客观现实明显不一致时，一定要保持警惕。他们在吹嘘、夸大自己的某项长处、优势的时候，可能是在掩饰实际存在的短处、劣势。掩饰是一种常用的应对方式，没有谁愿意暴露自己的不足。但如果过度掩饰，矫枉过正，就会是反向形成，其压抑的负面欲望很可能造成不良后果。在生活中，如果发现某人言行明显不合拍、不一致，那么其言语的可信程度应该大打折扣。有时通过这些细节能发现一些蛛丝马迹，甚至避免悲剧的发生。

当然，还有的人爱吹牛，这是他们的一种习惯，内容相对肤浅，情感色彩浓厚，且可以接受别人的建议，并会自我反省，这种情况一般不会酿成祸事。▲