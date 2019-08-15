年轻人抑郁，是因为他们变脆弱了吗

近年有种流行说法，是年轻人越来越脆弱了，甚至有不少人怀疑自己得了抑郁症。作为一名心理咨询师，从我接触到的案例看，的确有很多年轻人出现抑郁情绪及抑郁症问题，但如果要说90后整体上更容易患抑郁症或者发生抑郁倾向，恐怕并不准确。

从整个环境层面来说，每一种心理疾病的流行，其实离不开它所处的大环境。较之以往，当前整个社会抑郁症的发病率，其实都呈现出上升趋势。

抑郁症有一种很普遍的表现就是“空心病”心理，就是指这个人在成长中遭遇了很多功利性的养育，他的内心自我没有得到健康的发展，而总是围绕着一些外在的目标，比如考试分数、名校经历、高薪工作、比其他人优秀……让一个人的健康人性被损耗，人被“异化”。一旦外在用于构建自我的那些分数、优秀等指标撤离或坍塌，这个人就容易抑郁，厉害的就成为抑郁症患者。空心的人会很难找到活着的意义，或者人生的真正意义，感受不到从内到外活着的内在动力。

而功利性的教育、功利性的生活，是我们文化根深蒂固的一部分。人们似乎活得越来越现实，越来越统一，其精神压抑也越来越大。

在物质上大踏步前进，在精神上无力和焦虑。这大概是近些年抑郁症多发的最深根源，生活似乎一眼望到头，“何以解忧，唯有暴富”，“挣够房子、车子几件套”，高昂的房价，快节奏的工作，等等，都让年轻人疲惫不堪。

另外，在统计层面，年轻人抑郁症的多发，还跟近些年心理学的兴起有关。抑郁症是伴随着心理学、心理健康的兴起而确立的。其实以前大家也有抑郁症，但是那时候心理学不像现在这么流行和普及，抑郁症一般被划入神经衰弱等传统神经医学、精神医学的门类里，严重点的用吃药的方式去解决，不那么重视的可能就被忽略了，因此以往的统计指标就显得偏低。

现在，随着大家生活水平的提高，人们也更有条件讲究精神生活质量了。抑郁症的社会认知度提升，客观反映了大家更加关注自己的精神情感状态，是进步的表现。

另外，我们的文化总有一种担忧年轻人的倾向，似乎特别害怕他们走弯路。就我接触的案例来说，我看到的90后大多有活力、有创造性。90后诞生在网络普及的大环境中，相比于80后、70后更有自主性。

每代人都有每代人生活的时代命题，我们不必太过焦虑。对于关注90后的长辈来说，与其担心90后，不如看看能为他们做些什么，比如创造不那么功利的环境，少一些功利要求。对于90后来说，病症的出现意味着我们内心和人格还有什么需要成长的地方，这本身也是走向成熟的必经之路。