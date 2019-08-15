“器官假捐拒私了”体现可贵的法治素养

53岁的李萍重伤入院，家属被告知其脑死亡后放弃治疗，并在一份器官捐献登记表上签了名。李萍被宣布临床死亡后，其肝肾器官被摘除，家属获得20万“补助金”。但李萍的儿子石祥林却发现“捐献”有假。这起离奇的案件发生在安徽蚌埠怀远县。怀远县红十字会工作人员证实，李萍的器官“捐献”并非通过正规途径，“是医生的个人行为”。目前，涉案的6名医护人员已被以涉嫌侮辱尸体罪逮捕。

这起案件当中的一个细节引起了网友的热议：李萍的器官“捐献”出去后，家属获得了20万元的“补助金”，此后，涉事医生之一、怀远县人民医院ICU主任杨素勋通过中间人又给了石祥林46万元的“封口费”，希望能够与他私了。但石祥林不为所动，当天就向调查组如实说明了此事；后来他得知中央扫黑除恶第14督导组进驻安徽省，其中第二小组进驻蚌埠市督导工作，他专门去蚌埠找到督导组工作人员，反映了相关情况。

有人认为，石祥林原本可以拿着这66万元过他的日子，但他把这事捅出去，反而可能拿不到这些钱。但石祥林的选择是正确的，因为当事人有权私了的是民事案件，而刑事案件不能私了，违法者必须受到法律的惩罚，即使当事人缄口不言，刑事案件也会一查到底。相反，假如石祥林拿了钱就知情不报，反而可能成为不法分子的同谋。他分得清案件的性质，懂得私了的边界，是法治素养较高的体现。

此外，在整个案件过程中，石祥林同样体现出很强的法治素养。比如，他从《中国人体器官登记表》中发现疑点，因此专门去了趟北京，找到中国人体器官捐献管理中心查询其母亲的器官线索。而46万元不仅没有起到封口的作用，反而让他认为“如果没有问题，他就不给我那么多封口费”。正是他的执著、敏锐、对法律的敬畏，才使案件很快浮出水面。

在现实当中，不管案件的性质是什么，当事人希望通过私了来平息事端，是十分常见的现象。有的单位和个人做出违法和侵权之事后，总想到花钱摆平，且总认为钱可以摆平一切。这类现象在医疗系统也不少见，一些医生敢于多次通过术中加价、小病大治等行为来欺诈患者，正是因为存在这种想法，有花钱摆平的退路。而另一方面，花钱摆平的确在部分受害者身上可起作用，在利益的诱惑之下，有些不能私了的也私了，不该原谅的也原谅了，导致一些不法分子有恃无恐。

石祥林把真相看得比金钱重，不受利益诱惑而追究到底，这种精神和素养值得学习。相比之下，几名涉案的医护人员就显得十分自私和无知，为了赚钱，他们不惜瞒天过海，严重违反器官捐献的相关法规，违背医疗行业规范，不仅侵害他人的权益，而且破坏了包括器官分配在内的医疗秩序，并可能影响器官捐献的积极性。尤其是，他们以钱开路、用钱封口的做法，与石祥林的表现形成鲜明对照。两者之间的反差，是这起案件的一大看点，也极具警示意义。漫画/陈彬