菖蒲，天南星科，别名兰荪、尧韭、水菖蒲、白菖蒲、蒲剑、水剑、臭蒲、泥菖蒲、野菖蒲、大菖蒲等，多年生草本植物，全国大部分地区均有分布。生于池塘、湖岸浅水区、沼泽地、溪流或水田边。

根茎横走，稍扁，分枝，外皮黄褐色，芳香，肉质根多数，具毛发状须根。叶基生，基部两侧具膜质叶鞘；叶片剑状线形，长90~150厘米，基部宽、对褶，中部以上渐狭，草质，绿色，光亮；中肋在两面明显隆起，平行侧脉3~5对，大都伸延至叶尖。

花序柄三棱形，叶状佛焰苞剑状线形，肉穗花序斜向上或近直立，狭锥状圆柱形，密生细花；花黄绿色，两性，花被片6，广线形，膜质透明，先端淡褐色，长约2.5毫米；子房长圆柱形。浆果长圆形，红色。花期2~9月。

应 用

白菖辛苦温、芳香清爽。辛能行散，苦温化湿，芳香开窍。可开郁闭之心窍，醒昏蒙之神志，化失运之痰湿，也可升发脾胃之气而除风寒湿痹。味苦能燥湿杀虫而止痒，故可治疥疮、蚤虱、湿疮等。但因其全株都具有一定毒性，特别是根茎服用过量时会产生幻视，所以口服治疗应在医生指导下进行。

阴虚阳亢、汗多、精滑者慎服。燃菖蒲艾草驱虫

菖蒲和艾叶燃烧产生的烟气具有很强的驱蚊灭虫、抑制细菌和病毒的作用，是一种空气消毒的良方。

采集菖蒲叶及艾草，在阳光下晒干，在阴凉干燥处保存的陈年菖蒲和艾草更佳。在室内防火容器中点燃，待其燃尽熄灭即可，在室外院落也可选择上风防火处点燃，均可达到驱虫消毒的效果。

菖蒲浴

取菖蒲叶和根茎及艾草适量，清水洗净，放入锅中加水煎煮，大火煮沸，改小火煮20分钟。舀出加凉水调到适当温度，即可沐浴。

菖蒲浴不仅可清洁身体、排湿消暑，还可杀菌止痒、醒神定心，也适合于疥癣湿疮等皮肤病患者。

（摘自《路边的本草记》 中国医药科技出版社出版 薛滨 编著）