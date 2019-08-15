随着生活条件的不断改善，现在的孩子多是想吃什么就吃什么，有些家长怕孩子饿着，便由着孩子暴饮暴食，也有些家长放纵孩子吃零食、冷饮，时间一长，孩子的脾胃运化功能减弱，百病丛生。

《万氏家藏育婴秘诀》说：“小儿无知，见物即爱，岂能节之？节之者， 父母也。父母不知，纵其所欲，如甜腻粑饼、瓜果生冷之类，无不与之，任其无度，以致生疾。虽曰爱之，其实害之。”这段话说得很清楚，孩子不知道满足，看到什么就想要什么，本身不知道节制，如果父母也纵容、惯养，这样对孩子的健康非常不利。

孩子的脏腑娇嫩，尚未发育完全，尤其是脾胃功能与成年人相比较为薄弱，若是无节制饮食，肯定会出现积食、腹胀等情况。大多数孩子最喜欢吃糖果、饮料等甜食，如果家长纵容孩子过量食用，就会阻碍气机运行，影响脾胃的运化功能，从而引发各种问题。还有些孩子喜欢吃肉，甚至无肉不欢，家长也由着孩子任意食用，除了导致积食、偏食、肥胖外，还会因营养不均衡而出现各种疾病。所以说，孩子脾胃虚弱，多半是父母惯出来的。

为保证孩子的健康成长，家长应正视问题，对孩子的饮食加以控制，做到以下几点。

● 规范孩子的饮食习惯

家长要让孩子养成规律的饮食习惯，过饥、过饱都不行。饮食习惯是需要从小就开始培养的，有些孩子吃饭的时候不好好吃，饥一顿饱一顿。还有的家庭因为父母工作繁忙，不能保证孩子的三餐，给孩子零钱让孩子自己去买吃的，这种情况下，孩子没有自控能力，可能为了一个玩具，或者为了零食就不吃正餐了，时间久了肯定会导致脾胃虚弱。所以，家长最好能安排出一些时间，保证孩子一日三餐准时进食，规律饮食。

● 保证饮食的合理搭配

很多孩子都有挑食、偏食的习惯，最常见的就是嗜食肥甘厚味。烧烤、油炸等食物，在保证干净卫生的情况下可以让孩子偶尔吃一些，但不能任其每餐吃。一定要保证荤素搭配，主食和配餐合理搭配，这样才能够让孩子营养均衡，不影响脾胃的正常运化。

● 严格控制零食的摄入

现在家长很多都忙于工作，有些孩子跟着爷爷、奶奶或者姥姥、姥爷一起生活，虽然三餐有人照顾，但是老人容易溺爱孩子，无限制地满足孩子对零食的要求。孩子缺乏自制力，零食的口味多种多样，吃起来没完，等到吃正餐的时候就吃不进去了。此外，有一些来源不明、非正规厂家生产的零食可能存在食品安全问题。所以， 家长要严格控制孩子的零食摄入，一些高油、高糖不健康的食品要杜绝，其他零食也要控制好量，不可无节制地摄入。

● 保障适当的体育活动

家长要鼓励孩子多参加体育活动，保障孩子每天的运动量。因为适当的体育活动，可以调动人体的气血运行，有利于脾胃运化功能的增强。而且，孩子运动过后，能量有所消耗，食欲也会增加。保证足够的主食摄入，气血生化有源，身体自然就强壮了。

● 对孩子进行适当的管教

现在“熊孩子”越来越多，家庭教育的问题越来越受到社会广泛关注。“熊孩子”多数脾气急躁，任性妄为，想要什么就一定要得到，一不顺心就大哭大闹。这样的孩子且不说对社会有负面影响，其本身就不健康——易出现肝的气机失调，出现肝气犯胃、肝郁脾虚等相关症状或疾病。其实，“熊孩子”的产生与家庭环境分不开，大部分是由父母、老人惯出来的，家长应加强对孩子的管教。