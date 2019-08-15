“先睡心，后睡眼”这句养生“老话儿”意在说明，要想拥有一个良好的睡眠，首先在睡觉之前要让自己心情舒畅、平和、安静。内心安适才能让身体的各个组织和器官得到充分休息，有利于身体健康。

名医孙思邈在他的《千金方》中早已提到“能息心，自瞑目”，也就是说在睡之前，要让自己心情平静，切勿想入非非，控制好自己的情绪，自然就会进入梦乡。中医学中经常提到，人的失眠起源于“心”，现代人生活工作压力大，情绪不能得到及时调节，心理矛盾冲突多，丰富的夜生活导致生物钟紊乱，在本来该入眠的时候，大脑仍然处于亢奋状态，而要真正睡着，得需要一到两个小时的缓冲和准备，久而久之，会引起失眠，即使睡着了也是长时间的浅睡眠状态，身体得不到充分休息，大脑过度疲劳，神经衰弱也就不足为奇了。随之而来的还有记忆力减退、注意力不集中、情绪紧张且波动大、容易兴奋也容易突感悲伤、精神状态不稳定，以及总感觉身体某处说不清的疼痛不适，严重者甚至会出现抑郁倾向。一般来说，失眠超过3个月以上，程度严重到影响正常的工作和生活，排除身体某处的病变或感染，基本就可以诊断为神经衰弱。所以，睡前的养心很关键，让自己彻底放松下来，抛开各种杂乱思绪，闭目安神，心静自然入眠，这符合人体规律，顺应自然定律。

当然，根据中医临床，有些失眠是由于心血不足、脏腑失和所造成的，这类人的外在表征通常是舌苔白、舌质淡红、脉象微弱，血不养心，人体就会烦躁不安，不能睡眠。因此，养心除了要做到喜恶有节，排解焦虑烦恼，保持精神舒畅外，还应留心日常饮食养生，以滋补五脏六腑，舒经通络。失眠在现代社会很常见，注意日常生活中的保健和养生，再辅以简单的食疗或药物，是可以很快康复的。

“先睡心，后睡眼”这句话最初来源于宋代蔡季通《睡诀》，它告诉人们“心不静，则无眠”。中医学认为，拥有良好的睡眠的前提是养心，而后才能补充能量恢复精力，让身体各个组织器官得到调养，实现“养阴培元”的效果。所以，掌握科学合理的养心睡眠方法，对养生是非常重要的，对身体健康也有着不可替代的作用。

情绪波动？？不益于养心

从中医的角度来看，失眠主要原因为喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七情太过而致。人类这些情志，让我们感受生活中的悲苦喜甜，忧愁思绪。不过，万物皆有度，过之则伤人伤己。我们保持内心的平实和安定，不仅有利于身心健康，也影响着个人对生活的态度和看法。当我们躺在床上时，要息心忘虑，摒除生活中的各种烦恼小事，学会意境法，想象自己在一望无际的草原或田野上，天高山远，置身其中顿会觉得万物的渺小和不足，放宽心，让自己尽情徜徉在这无边无际的世界中。或是想象自己站在辽阔的大海面前，海浪翻打着徐徐涌来，像是在轻轻抚摸你的双脚，海鸟在你身边徘徊后又飞向远处，阳光照在沙滩上，你随意摆弄着脚下暖暖的沙子和鹅卵石，仿佛万物都已停在这一刻，只为了享受眼前的这一份安宁和素静。没有欢笑，没有嘈杂，更没有人们的各种眼色，让身心置于此处，不仅养心，也养身，天地广阔也无私。

最忌讳的是一心求睡眠，紧闭双眼，越睡不着越急，心情越急躁越睡不着，如此恶性循环下去，造成思想负担过重，精神压力加大，睡眠质量降低，这也违背了睡觉休息的初衷。不要把睡眠当成一项任务，而是顺其自然，身心放松，无所谓好坏长短，反而更容易入眠。

气血不足？？不益于养心

有一类人群是气血不足而导致血不养心、脏腑失和，加重睡眠障碍。如果身体出现心神不安、躁动烦乱、心悸严重、易惊易怕、畏缩惧忧等不适感，这是在提醒你气血不足了。注重休养的同时，还要配点食疗方子或是小药方，改善气血循环和调养脏腑，只有各器官各司其职，才能保障人体机能的正常运行和工作、生活的持续。酸枣仁糊和柏子仁糊在养血安神方面的独特功效，一直被世代中医所推崇，如今被认为是治疗失眠非常有效的配方。

酸枣仁糊

做法 取酸枣仁10克，研为细末，放在肚脐部位，外用伤湿止痛膏覆盖其表面固定。每日1贴，连续3～5天。

功效 养心安神，生津敛汗，适用于心肝血虚所致的失眠、惊悸、体虚盗汗等症。

柏子仁糊

做法 取柏子仁10克，研为细末，放在肚脐部位，外用伤湿止痛膏覆盖其表面固定。每日1贴，连续3～5天即可。

功效 补气益气，养心安神，适用于血不养心所致的惊悸、虚烦失眠及阴虚血少所致的大便燥结等。

睡眠习惯差？？不益于养心

营造一个适宜睡眠的环境和养成有助睡眠的小习惯，也同样重要。

● 我们首先需要改变透支睡眠的坏习惯。有些人总认为，现在大好的时光都用来睡觉是多么可惜，一天只睡3~5个小时，5天工作日的睡眠时间累计只有15~20小时。时间一长，睡眠不足就会对身体敲起警钟，失眠、神经衰弱、烦躁不安、心情起伏大、情绪消极等就会随之出现，所以，睡眠是不能透支的。

● 正常的饮食、起居作息应和日出日落相吻合。过度摆脱时间限制，很容易使身体生物钟紊乱，从而影响内分泌、机体组织的正常工作和运转。

● 我们在睡觉的时候要保持正确的体位。 “卧如弓”的睡眠姿势是很科学的。同时，一般来说右侧躺最利于身心、脏腑的调养与休息。

● 改变平时尤其是睡前爱喝咖啡或浓茶的习惯，这些饮品会让你精神亢奋，提神醒脑，大脑转为积极状态，很难入睡。