清代王士禛《池北偶谈》记载：乐安有个孙公，年已九十，却强健如四五十岁的人。问他为什么能如此长寿，他说一生中唯服响豆。

那么，什么是响豆呢？清代纪晓岚《阅微草堂笔记》中“姑妄听之”篇所记，响豆为槐豆中的珍品，每树仅一颗：“按医书有服响豆法。响豆者，槐实之夜中爆响者也。一树只一颗，不可辨识。”

书中说，要找到响豆，必须颇费工夫，槐刚开花时，就用网罩住槐树，避免鸟雀将其啄落。结子熟后，多缝布囊贮之。夜以为枕，听无声者即弃去，其中有爆响声的，再分贮另听，直至分到最后两颗，再分一次就可得到响豆了——这显然有神话的成分了。

无论如何，响豆是指槐树的种子，即槐子。由传说可追寻槐豆用于服食的历史。

槐角在历史上被当作强身延年药服食，而服食所用又主要是槐角中的槐豆（槐子）。颜之推《颜氏家训》上说，南朝梁人庾肩吾常服槐豆，年九十余，目观细字，须发皆黑。今传有扁鹊“明目使发不落法”，就是“取十月上巳日槐子去皮，纳新瓶中，封口，二七日初服一枚，再有服二枚，日加一枚，至十日又从一枚起，周而复始，延年益气力，大良。”《名医别录》记载槐角“久服明目益气，头不白，延年。”《普济方》记载将槐子去皮，装入牛胆，阴干，取槐子，每晨空腹服一粒，久服可白发变黑、齿落更生、轻身延年。

槐豆确实是可以吃的。北方盛植槐树的地方过去食用槐豆的记忆，现今仍清楚在留在一些老人的记忆中。据介绍，几十年前在山东鲁西南地区，采摘槐角后，经过去壳、浸泡等处理，做成的槐豆饭，吃起来是颇有滋味的。而历史上如唐宋时代，用槐叶做成槐叶冷淘或热淘及槐叶饼等，被誉为美食，可资旁证。如宋代苏轼《二月十九日携白酒鲈鱼过詹使君食槐叶冷淘》诗即是。

笔者认为，槐豆（槐子）可服食与槐角列为《神农本草经》上品药是有联系的。现代研究证明，槐实对防治老年人常见的高血压、动脉硬化、冠心病、脑血管病、老年性血管性紫癜、痔疮出血等多种疾病有治疗作用。