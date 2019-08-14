中医特色治小儿脑病更有优势

在陕西省西安中医脑病医院儿童康复楼3楼物理治疗科门口，官奶奶不时探头看看里面的治疗情况。她的外孙睿睿（化名），正在用康复器械做运动治疗。

今年18岁的睿睿（化名），出生后不久就确诊为混合型脑瘫。2004年，在朋友的推荐下，官奶奶抱着试试看的心态，带着睿睿来到西安中医脑病医院，经过系统治疗，睿睿的症状有了显著改善。如今睿睿已经是西安某中专计算机系的一名学生了，同时也在追逐自己的歌手梦。

在西安中医脑病医院就诊的孩子们不只有“脑瘫患儿”一个标签。他们中，有抱着吉他弹唱的“歌手”，有光荣的少先队员，还有服务公益的志愿者。得益于中医特色疗法与现代康复技术的结合，这些孩子们原本灰暗的人生被绘上了更多色彩。

中医特色疗效凸显

“我们差点就放弃了，是中医药让我们重燃希望。”

在把脑瘫患儿凡凡（化名）送到西安中医脑病医院就诊时，凡凡的妈妈并没有抱太大希望。在此之前，她带着凡凡辗转多地求医，疗效都不明显。在西安中医脑病医院治疗4个月后，凡凡发生了明显的变化，从不能独坐、无法抓握、不会发音，到可以独坐、自主进食、与父母简单交流，凡凡的变化让人欣喜，也让人对他的未来充满期待。

“手术只是患儿康复的基础，并不能解决根本性问题，在现代康复的基础上结合中医特色疗法，能够显著提升治疗效果。”该院脑病十一科主任樵成告诉记者。

“我们选择在这里接受长期治疗，主要还是看中这里的中医药特色。”官奶奶告诉记者，初到医院时，医院就组织了中医、西医专家为睿睿联合会诊，开出了综合治疗方案。治疗半年后，睿睿的症状就有了显著改善。如今，睿睿已经考上了中专，尽管在语言和肢体表达上，睿睿与常人还有一点差别，但在官奶奶看来，这样的治疗效果已经是奇迹了。

“脑性瘫痪的病机要点在于病患儿肝强脾弱、痰瘀阻络、经筋失养，其本在脑、其标在筋，多属本虚标实。”西安中医脑病医院院长宋虎杰表示，医院在辨证基础上，探索出一条治疗脑性瘫痪的中医特色之路。该院在引进儿童脑病康复单元的同时充分发挥中医药特色，形成了以中医为主，西医、康复治疗师等人员共同组成的治疗团队。新病患入院后，医院组织中、西医共同会诊，确诊后根据病患的具体情况，运用以中医特色治疗为主的中西医结合手段，为患者制定短期、长期康复目标，取得了不错成效。

如针对小儿痉挛型脑性瘫痪，医院采取“五联疗法”，根据患者的具体情况，采取以痉瘫康胶囊为主的中药制剂口服治疗，结合针刺治疗、中医推拿、中药外洗、穴位埋线等方法，多管齐下为患儿康复保驾护航。

除脑性瘫痪之外，该院充分发挥中医院的特色优势，将中医疗法运用到各类脑病治疗中。

线粒体脑肌病是由于线粒体功能异常导致的一种遗传代谢性脑病，按照目前的医疗水平只能延缓疾病发展速度。俄罗斯小患者赛蒙1岁半时突发该病，运动功能急速减退，肌肉萎缩、近乎失明。该院运用中药汤剂、针灸、中药熏洗、穴位贴敷，捏脊、穴位注射、督灸等方法为赛蒙治疗，配合运动疗法及平衡功能训练，几个月后，赛蒙不仅可以翻身、自主吞咽，意识状况也有了明显改善。

点亮脑病患儿人生梦想

康复治疗结束后，睿睿回到家，抱起吉他，唱起了他最喜欢的《勋章》。和普通的“00后”一样，睿睿也有自己“爱豆”。他还有个梦想——当一名优秀的歌手。

睿睿回忆，他自小就很爱唱歌，但一直把梦想藏在心里。8岁时，他在姥姥的鼓励下走进校园。但姿势的异常、交流的障碍总让他感到十分自卑，生怕会遭到同学们的排斥。

在西安中医脑病医院接受持续治疗后，睿睿与常人的差异越来越小，当歌手的想法也愈发坚定。

在西安中医脑病医院，还有很多这样的孩子，拥有主持梦的怡怡，以志愿者身份回到医院的阳阳……对于这些“特殊”的孩子而言，脑病治疗几乎是一个贯穿他们生命全过程的事，西安中医脑病医院提供中医药特色治疗，不仅帮助他们恢复了肢体功能，更让他们挺起胸膛做人，点亮了他们的人生梦想。（董俊彤）