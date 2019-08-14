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河北实施“扁鹊计划”

五大行动打造河北中医药文化体系

2019年08月14日16:21 来源：中国中医药报

近日，河北省中医药管理局会同省卫生健康委、省教育厅、省文化和旅游厅等3部门联合印发了《河北省中医药文化传承发展“扁鹊计划”》，提出重点实施中医药文化挖掘整理等五大行动15项具体工作。提出到2025年，初步形成以扁鹊文化为核心，融合燕赵医家流派文化元素，集中医药文化传承保护、研究开发、创新利用于一体的河北中医药文化体系。

计划提出，实施中医药文化挖掘整理行动。开展中医药文化资源普查；加强地域特色中医药文化研究，深入挖掘扁鹊文化等中医药文化的核心内涵，形成河北特有的中医药文化品牌；扩大医祖扁鹊文化品牌影响力，鼓励河北中医学院开设“扁鹊中医药文化”相关课程。

计划明确，实施中医药文化传承保护行动。开展河北名医学术思想和学术流派研究，重点挖掘、整理研究河间学派、易水学派等不同流派医家代表学术思想、医论验案等文献资料；加强中医药非物质文化遗产传承保护，鼓励各地加强传统医药项目申报非物质文化遗产；大力推进中医药博物馆建设，支持河北中医学院建设河北省中医药博物馆。

计划提出，实施中医药文化传播推广行动。大力弘扬医祖扁鹊中医“治未病”理念，创新实施河北省“百院千场健康大讲堂”“燕赵中医大讲堂”等中医药文化科普活动；打造中医药文化宣传矩阵，建设河北中医药网络信息平台。实施中医药文化产业提升行动。发展中医药健康旅游产业，鼓励邢台巨鹿、邯郸馆陶、承德滦平等地区建设中医药健康旅游示范区。实施中医药文化人才培养行动。遴选临床好、业务精、擅表达、会沟通的中医药专业技术人员充实到科普专家队伍中。

据悉，河北省中医药管理局将会同有关部门成立“扁鹊计划”推进工作领导小组，加强沟通协作，健全工作机制，统筹解决中医药文化传承发展中的重大问题。统筹安排现有财政资金渠道，逐步加大对中医药文化传承发展投入。（石莹）

(责编：尹莉娜、孙博洋)


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