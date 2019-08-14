32市居民可免费预约上门回收“家庭过期药品”

今年8月13日~8月31日，“全国家庭过期药品回收联盟”第四季活动继续开启。这一季的活动由阿里健康携手广药集团、北京同仁堂、鲁南、千金、仁和、九芝堂、植恩、振东、莎普爱思、美罗、以岭11大国内龙头药企共同发起。

北京、广州、天津、深圳、南京、武汉、西安、苏州、杭州、郑州、成都、重庆、石家庄、沈阳、合肥、济南、宁波、无锡、太原、长沙、南昌、昆明、长春、吉林、临沂、佛山、厦门、齐齐哈尔、大连、青岛、绍兴、哈尔滨，这些城市的支付宝和淘宝用户通过扫码过期药盒上 “8”开头的20位追溯码，在跳转出的详情页上找到“过期药回收”，填写后就能完成“联盟”回收过期药公益活动的在线预约。所有上门收集的过期药，最终都将由专业人员进行处理后，统一进行销毁。

2018年，由阿里健康联合广药集团等12家医药行业龙头企业，共同成立了“全国家庭过期药品回收联盟”(后简称“联盟”)，“联盟”成立以来，运用 “互联网+追溯”技术，线上与线下同时开展配合的过期药回收活动激起了全国多个城市用户踊跃参与的热情，在过往2期活动中，回收并无害化处理的过期药累计超过了50吨。

根据阿里健康提供的数据，2019年的第三季回收活动中，仅通过支付宝和淘宝参与线上扫码回收过期药用户就就同比增长了228%。

阿里健康资深运营总监余泽伟表示：参与人数增长背后，互联网便捷性对活动的推动不容忽视。相较于传统公益，互联网时代成长起来的公益行动，充分利用了互联网全民参与、传播迅速的特点，通过技术驱动真正实现了“人人可参与”，这也让公益变得更简单，更具有社会影响力。我们希望更多的用户能够关注“联盟”的过期药回收行动，拿起手机扫一扫过期药的追溯码，通过这种方式参与到保护环境，守护家人健康的公益行动中来。