王先生因大便带血疑为痔疮，经多家医院治疗效果不佳，来我院检查，没想到被确诊为直肠癌。幸好及时行直肠癌根治术，术后已30余年了，现已儿孙满堂，享受天伦之乐。

王先生是幸运的，这得益于及早的诊断。要早期发现大肠癌，首先要提高对大肠癌的认识。大肠癌早期症状虽不明显，但隐隐约约还是有信号的，只要善于观察，平时多关心自身健康，还是可以发现蛛丝马迹。

便血 便血是大肠癌的最早期症状，但不是大肠癌的特有症状，内痔、肠息肉、溃疡性结直肠炎、肠结核等许多疾病也都有便血症状。当有少量出血时，肉眼不易发觉；便血量较多时，血色鲜红，经药物治疗无效，就应该警惕大肠癌。

黏液、脓液及黑色粪便 几乎所有的大肠癌患者，便血都不是单纯的血便。距肛门较近肛管、直肠、乙状结肠部位的癌肿，往往带有不同程度的黏液或脓液，而升结肠的癌肿可有黑色便。

大便习惯改变 大便不规律，大便次数增多，一天多的八九次，里急后重，排便量少，有时便秘，有时腹泻，排不尽感，肛门下坠等。

大便形状改变 发生在直肠末端或肛管的癌肿，长到一定大时，常使大便变细、变扁或有沟槽。

腹痛、腹部不适 癌肿发生溃疡、糜烂、感染等使肠道痉挛，可引起腹痛和腹部不适，表现为腹部发凉、隐痛、钝痛、绞痛，阵发性或持续性的进行。

腹部肿块 大肠癌的癌肿发现到一定程度时，可出现腹部肿块，其发生率约为48%~80%，肿块坚硬，大小不等，也可随体位变化而移动，尤其是发生在横结肠和乙状结肠的癌肿，触摸位置不固定。若癌肿波及肠壁外，与其他脏器发生粘连，可有固定的肿块。

肠道梗阻 当癌肿长到一定大小时，肿块可阻塞肠道引起不完全或完全性梗阻，表现为腹痛、腹胀、恶心、呕吐、排便不通等症状。

全身症状 不明原因的消瘦，体重在一个月内突然减轻20斤以上，贫血，疲乏无力等。

压迫性的尿频尿急 对于大肠癌或者是身患前列腺癌、膀胱炎症的病人来说，都会表现出尿急尿频的反应。

对上述可疑大肠癌先兆要进一步检查，及早到医院排除患大肠癌的可能。若能做到早期诊断、早期治疗，大肠癌的预后还是很好的。