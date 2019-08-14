高度近视者要警惕青光眼

近视的发病率快速增长，与近视伴发的眼病也越来越多，青光眼则属重中之重，严重影响患者的生活质量。

研究表明，非近视眼人群，青光眼患病率为1.5%；近视人群，青光眼患病率为4.2%~4.4%；高度近视患者，原发性开角型青光眼的发病率是正常人的6倍；原发性开角型青光眼患者中近视患病率达50%左右；随着近视度数的增加，青光眼的发病率也逐渐上升。

高度近视与青光眼互为因果。青光眼的高眼压，使眼轴延长，加重了近视的发展。高度近视引起的后巩膜扩张，巩膜纤维疏松交织状态变少，产生葡萄肿，导致眼底视神经筛板薄弱，使得近视眼对眼压的耐受程度降低而易于罹患青光眼，并使青光眼快速发展。

在高度近视人群中，青光眼的漏诊率较高，主要有以下原因：一、自身不知。高度近视者由于本身视力较差，轻微的视力下降易被忽视，当视力降到一定程度时才被察觉。这种情况会直接影响青光眼的早期诊断。二、医生判断困难。高度近视者眼底病变复杂严重，眼轴延长致周边视网膜供血不足而发生变性，常常发生周边视野缺损，这与青光眼的视野缺损特点相似。另外，开角型青光眼患者眼压又不是很高，在某种程度上增加了诊断的难度。

那么，近视患者该如何早期发现合并青光眼呢？高度近视患者，以及有青光眼家族史的近视患者，每年要定期到眼科检查3~4次，以尽早发现青光眼。