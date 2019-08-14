过期药回收制度 空白亟待填补

近段时间，不少城市试点推行垃圾分类投放，垃圾分类日渐细化，但仍未实现全面覆盖。这几天，一些居民就发出了疑问：“过期药”属于什么垃圾？该如何处理？记者近期探访北京多个小区了解到，家庭过期药已被列入《国家危险废物名录》。但由于一些社区未设置有害垃圾桶、过期药品回收箱分布不均、居民不了解正规的回收渠道等原因，很多居民将过期药随意丢弃，形成污染隐患。（8月13日新京报）

家庭过期药被随意丢弃，遭遇回收难题，并非一时一地的现象。多数情况下，过期药被居民“自行处理”——当垃圾扔掉。尽管这样做具有很大的危害性，但并非不可理解。因为在现实中，一方面，家庭过期药回收缺乏正规渠道，甚至送都送不出去；另一方面，一些地方也曾尝试开展过期药品回收活动，但因社会参与度与知晓度较低，难以形成规模。

更令人担心的是，一些经历过物质匮乏年代的老人，养成了“有备无患”的习惯，家里的备用药储量越来越大，过期药随之增多。一项权威调查表明，我国约有78.6%的家庭存有备用药品，但82.8%的家庭没有定期清理药箱的习惯，家庭药箱中30%-40%的药品超过有效期3年以上，甚至不乏“古董药”。过期药一旦被误作备用药或被利欲熏心的不法分子回收，后果则更为严重。

事实上，在药监、街道等部门的介入下，我国不少城市也开展过过期药回收活动，但由于宣传普及力度不够、缺乏相应的激励机制，特别是药品生产、销售企业参与积极性不高，回收活动大多叫好不叫座，难以常态化、制度化，甚至不了了之，像北京部分社区就出现过期药回收箱消失或装满无人销毁的情况。

究其根源，家庭过期药回收存在“制度空白”是重要原因。有业内人士指出，现行的《药品管理法》中没有规范公民处理家庭废弃药品的行为，也没有赋予药店和生产企业回收过期药品的责任。换言之，对于家庭过期药谁来处理、如何处理等问题，目前没有一个明确说法，所谓回收，仅仅是个别部门、医院、企业、社区在尝试，无法形成规模，也难以长久。

有专家建议，建立药店实体回收联盟，各医院和居民小区设置独立过期药物回收箱，但“理想很丰满，现实很骨感”，在缺乏配套法律法规的情况下，医院和小区的主动性、积极性如何激发？引导医生合理开药，改变居民囤药习惯，从源头减少过期药，“药方”虽然没错，但因关乎利益和习惯问题，操作难度可想而知。说白了，家庭过期药遭遇回收难的关键问题，还是在于制度不完善、政策不配套。

相关部门应拿出积极作为，完善相关法律法规，尽快建立全国统一的过期药品回收长效机制，对回收原则、标准条件、管理程序、监督管理等各方面做出具体规定，以填补“制度空白”，实现常态化、规范化回收，切实保障群众健康和环境安全。此外，如何调动药品生产、销售企业以及物业公司的主动性和积极性，也是相关部门需要考虑的问题。

当前，垃圾分类如火如荼，渐成燎原之势，作为“特殊垃圾”的家庭过期药，也应该有一个制度化、常态化的归宿。立法应加快步伐，跟上形势发展需要。