夏季啤酒怎么喝？这些禁忌你要知道！

喝啤酒是不分季节的，但夏天喝不仅有情调，也格外清爽。对于很多人来说，“烧烤+冰镇啤酒”组合是夏天里最畅快的体验。

但你知道吗？夏季喝啤酒是有讲究的。人们在追求啤酒冰爽刺激的同时，也应该知晓喝啤酒的注意事项。

禁忌一 不宜光膀子或开空调

喝啤酒的时候开空调或者光膀子，抑或吹电风扇，患感冒的几率倍增。这是因为啤酒属于寒凉之物，久饮会造成中焦虚寒。而夏天，人的体表血运丰富，尤其是在喝下大量啤酒后，毛孔舒张，血流量更大，这就容易导致外感风寒。人体内外皆为虚寒所困，故易患上呼吸道感染。

禁忌二 脖子或肩膀上搭湿毛巾

这样做容易患上颈椎病和肩周炎。夏季大量饮酒时，毛孔舒张。脖子、肩膀等处搭潮湿的毛巾，内湿不能外散，而外湿又可透过舒张的腠理进入人体，久而久之加重关节疾病。

尤其是一些人想要图凉快，喝酒时将毛巾用冷水浸泡后搭在身上，这样患病几率更大。

禁忌三 剧烈运动后忌喝啤酒

夏天很多男性会在打过篮球后直接拿瓶啤酒解渴。其实，这种做法是很危险的，很容易导致痛风。

啤酒不能和什么一起吃

汽水。喝啤酒忌兑汽水，否则，这样喝啤酒很少有不醉的。汽水中含有一定量的二氧化碳，啤酒中也含有少量的二氧化碳。啤酒中兑入汽水后，过量的二氧化碳会更加促进胃肠黏膜对酒精的吸收，如果饮酒过程中稍有醉意，再兑上一杯汽水，醉意会更浓，所以二者不能同饮。

咖啡。啤酒中含有的酒精，具有兴奋作用。而咖啡所含的咖啡因，同样具有较强的兴奋作用。两者同饮，对人产生的刺激甚大。

若是患有神经性头痛的人如此饮用，会立即引发病痛。

若是患有经常性失眠症的人，会使病情恶化。

如果是心脏有问题，或是有阵发性心动过速的人，将咖啡与酒同饮，其后果更为不妙，很可能诱发心脏病。

柿子。啤酒不能和柿子一起吃，会引起中毒。柿子等食物含有大量的鞣酸，可以跟啤酒中的营养产生反应，导致“胃柿石症”，导致腹胀腹泻等症状。

浓茶。有些朋友在醉酒后，饮用大量的浓茶，试图解酒。殊不知茶叶中含有的咖啡碱与酒精结合后，会产生不良的后果。不但起不到解酒的作用，反而会加重醉酒的痛苦。

啤酒饮用温度有要求

建议啤酒的饮用温度以10至15℃左右比较合适。淡色啤酒适宜于温度低些饮用，浓色啤酒和黑啤酒适合于稍高些温度饮用。

饮用温度过高，会使酒内的二氧化碳快速溢出，酒味苦重而平淡。

饮用温度太低，会使人感觉麻木，一些啤酒的特有挥发性香味成分无法显现。同时，饮用温度过低的啤酒易引起肠胃不适，导致食欲不振，而引起疾病。

啤酒虽爽，这些注意事项需要记牢噢!

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