据香港《文汇报》报道，非洲国家刚果(金)的埃博拉疫情已持续超过1年，造成逾千人死亡。近日，世界卫生组织与多国研究团队合作，成功研发出4款治疗埃博拉的新药，其中效用最好的两款药物，若患者在感染初期接受治疗，存活率可高达9成。

埃博拉疫情由2018年8月起在刚果(金)爆发，2019年7月被世卫组织定性为“影响全球的公共卫生紧急事态”，更成为全球第二严重的埃博拉疫情。

据报道，新药的研究从2018年11月开始，科学家为约700名患者测试了4款新药，其中第一批499名患者的初步测试结果已经出炉。

结果显示，名为REGN-EB3和mAb114的药物效用最佳，接受有关治疗的患者的死亡率分别只有29%及34%，若患者血液中的埃博拉病毒水平不高，使用REGN-EB3后，存活率更可达94%，mAb114亦有89%。

另外两款药物ZMapp及Remdesivir的效用则较低，分别有49%及53%患者接受治疗后死亡，故研究团队现已决定停止测试该两款药物。