游完泳眼红，是因为泳池尿太多？

游完泳后有些人总是眼睛发红，对此，有说法称“游泳眼睛红是因水里尿液过多”，游泳后眼红到底是怎么回事?

有专家认为游泳完眼红，是因为泳池尿太多这种说法是错的。正常生理状态下的尿液是无菌也没有刺激性的，何况是少量尿液稀释在泳池大量的水中，理论上讲不可能造成任何刺激。

中国中医科学院眼科医院副主任医师杨永升表示，游泳后，有些人会眼睛发红、发涩，有时还会出现较多的分泌物，这是结膜发炎的表现。

北京清华长庚医院眼科主治医师王韧琰表示，游泳确实应该小心急性结膜炎，即俗称的“红眼病”。但这种病主要是由泳池中的细菌、病毒等微生物以及泳池消毒剂等引起的。

那么，游泳后眼睛红了，我们到底应该怎么办?这就要注意两种情况：

·数小时后消失，无需治疗

游泳以后，发生的结膜炎，大多数是由细菌、病毒感染引起的。在游泳池里游泳，受到漂白粉消毒剂的轻度刺激引起的结膜炎，常常是在出水以后眼睛有轻微发红，数十分钟至数小时以后，就会自行消失了，一般不必治疗。

·1~2天后加重，及时治疗

如果有加重趋势或在未经消毒的水里游泳，过1~2天以后眼睛发红，分泌物逐渐增多，应该及时治疗，点抗菌素或抗病毒的眼药。

本文参考资料：

①《健康时报》2019-07-26《游泳后眼睛发红是怎么回事?》

②科技日报2019-08-06《公共泳池很脏、婴幼儿游泳好处多……事实如此吗?》