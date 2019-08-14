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“职工安全健康保护行动”启动

2019年08月14日13:08 来源：人民网-人民健康网

近日，由西城区总工会、西城区应急管理局、西城区卫生健康委和西城区红十字会共同举办的“职工安全健康保护行动——‘动漫急救’进机关、进企业、进街道、进社区、进家庭”活动启动。区人大副主任、区总工会主席李会增，市总权益工作部副部长安京和中国医学救援协会会长李宗浩出席启动仪式。近百家区属机关、企事业单位现场领取了“动漫急救”手机APP卡。

（活动现场）

“动漫急救”是本次活动承办方北京九喜健康医学研究院研发的手机软件，软件中将我们工作生活中常见的70种意外、灾害预防以及应对方式，制作成职工喜闻乐见动漫短片。职工可通过手机下载“动漫急救”APP，即可随手、随身、随时学习，寓教于乐，从而大大提高了人们安全意识和应急技能。学习后，职工还可以通过软件自带的“答题考试”功能，来一场急救知识的内部大“PK”。

据悉，西城区正在部署安全发展示范城区创建工作。而加强应急知识的宣传和演练，切实提高市民的认知能力和自救互救技能，是创建工作中的重要一环。通过这种“互联网+”的方式，在提升职工劳动保护意识、减少企业安全生产事故损失等方面，具有积极意义。北京新月联合汽车有限公司的职工于丽表示，我拥有了这个软件，那么我的家人也会从中受益。每个家庭所构筑起的小安全网，还能辐射成我们全社会的大安全网。

区人大副主任、区总工会主席李会增在讲话中强调，全区各基层工会要聚焦西城“两转型一提升三更好”工作重心主线，突出主责主业，组织开展安全生产培训和职工技能提升，协助各级党委和政府做好疏解非首都核心功能过程中各种重大风险隐患，为西城创建安全发展示范城区作贡献，努力为中央政务营造更好的环境。

(责编：聂丛笑、杨迪)


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