上班族奇葩午睡造型？姿势不对易患7种病！6个方法让你舒服午睡

“中午不睡，下午崩溃。”对于很多上班族来说，中午要休息一会儿，下午才有精神工作。由于中午时间有限，能回家午休的还是极少数，很多上班族都习惯趴在桌上睡。偶尔这样对人体健康影响不大，但长此以往疾病就慢慢找上门，上班族该学学午睡的正确姿势了！

趴桌午睡，易患这7种病

1.心、脑血管疾病

趴桌午睡时，颈椎和胸部严重弯曲，可能会压迫颈动脉、心、肺、胃肠等器官，增加心肺负担，激发脑部供血不足和缺氧，让人睡醒后出现头昏、眼花、耳鸣等一系列症状。久而久之，还可能会诱发中风等心、脑血管疾病。

2. 慢性胃炎

午饭后，人体有较多的血液会流向胃肠，来帮助消化吸收，至少需要1小时才能把胃中食物排空；如果餐后随即桌上趴睡，因身体弯曲度增加，胃肠受到压迫，增加蠕动负担，易造成胃肠胀气，导致慢性胃炎。

3.眼球受压、视力受损

趴着睡觉时，如果手臂压着眼球，通常会出现暂时性的视力模糊，原因就是眼球受到了压迫。如果长时间这样，会导致眼球内压升高，使眼球胀大、眼轴增长，很容易损伤眼角膜、视网膜。眼球受压还可能导致眼睛胀痛、干涩、视力下降，严重会形成高度近视，甚至是诱发青光眼。

4.颈椎间盘突出

从骨科的角度，脸部向下枕臂的姿势，与正常生理弧度相反；侧向枕臂时，颈椎被迫旋转45°-90°，使颈部肌肉和韧带持续受到牵拉。因此，睡醒后有明显的脖子僵硬、落枕感觉。从长期来看，韧带受损、肌肉受损是自然而然的事情，进而造成椎间盘退变、突出，严重还会出现一系列颈腰椎疾病。

5.手臂神经麻痹

以臂代枕的午睡姿势，可能会压迫手臂桡神经，造成手臂神经麻痹，影响正常血液循环及神经传导，使大拇指、食指酸麻，无法拿筷、笔，并造成肩痛、手臂酸痛等局部性神经麻痹。

6. 脸部变形

趴桌午睡时，脸枕着手臂，使颜面神经受压迫、损伤，引起脸部发麻甚至感到酸痛。如果不注意，长此以往会演变为神经麻痹或者脸部变形，一不小心就“变丑”了！

7.感冒

人在睡熟之后，全身基础代谢减慢，肌肉松弛、毛细血管扩张，体温调节功能亦随之下降，导致全身抵抗力降低。在气候变换季节，如果不注意保暖，醒来后，往往会出现鼻塞、头晕等症状。

午睡的6个正确习惯

1.靠椅而不趴桌

尽量靠在椅子上午睡，而不是趴着。如果椅子不能调节倾斜度，可买2个靠枕置于腰下，给腰椎下部一个支撑；采用头靠椅背的睡姿，最好准备一个U形枕或者O形枕，垫在颈后，不仅起固定作用，还能缓解入睡后颈部肌肉乃至颈椎的受力。

2.饭后别急着睡

胃部消化一般需要1个小时，午饭后，给肠胃一些消化食物的时间，散步10分钟可加快肠胃蠕动，缓解消化不良。建议午饭后休息30分钟，等消化系统工作高峰期过后，再开始舒服入睡。

3.小睡20-30分钟

很多人可能都有过这种感觉：“午睡起来竟然更困，整个人感觉非常累……”这其实是因为我们睡太久了！一个完整的睡眠周期大约有90-100分钟，当我们午睡超过30分钟后，就会进入深睡期；从深睡期中醒来，反而会降低清醒度，增加疲倦感。

医生建议：尽量将午睡时间控制在30分钟以内，20分钟左右更加保险。但是如果时间充足，睡满一个完整的睡眠周期90分钟也是没问题的。

每个人的睡眠周期都不完全一致，你可以根据自身情况设定不同的时间：15分钟、20分钟、30分钟、40分钟等，然后观察自己在哪个时间段醒来的舒适度较高，调整为自己最佳的午休时间。

4.睡前添“装备”

人在睡熟之后，体温调节能力下降。所以，即使睡前不觉得冷，也要在身上盖一件被子或衣服，午睡时要注意保暖，以免受凉感冒。有条件的话，尽量准备折叠椅或折叠床，让自己平躺着睡午觉。

5.醒后喝杯水

一觉醒来，刚好午餐也消化了大部分，许多营养物质进入血液中，使血液粘稠度加重，人体有明显“缺水感”。睡醒之后别贪急，慢慢站起，先喝杯水，以补充血容量，稀释血液黏稠度。而且还能提神醒脑、防治犯困。对于高血糖人群来说，醒后这杯水更加重要。

6.活动颈椎“小动作”

加强颈部锻炼可以预防颈椎病，午睡后不妨做一做。

步骤1：背部挺直左手在背后与右手紧扣,并置于右边腰部位置；

步骤2：头部慢慢向正右边倒并保持30秒；

步骤3：头部慢慢向斜方倒下并同样保持30秒；

步骤4：可按个人感觉调整头部方向或下巴位置,完成后再用另一边重复相同动作。

如果是开放的办公环境，不适合做大幅度运动，可以尝试扩胸、旋肘、拍肩等运动。

午睡虽然就是打个盹儿，但是绝不能太随意，否则不但达不到休息的效果，还会影响身体健康。

只有正确的午睡习惯才能达到最好的效果，午睡的舒服姿势你学会了吗？

（本文作者：谢登辉，南方医科大学第三附属医院骨科副主任医师 来源：南方健康）